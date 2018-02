Cote d'Ivoire: Mesure de la pollution atmosphérique - Le District d'Abidjan et la ville de Nice font le bilan

Pour le premier vice-gouverneur Yéo Klotiolema, qui avait à ses côtés le directeur de cabinet Kra Koffi Pascal, la ville d'Abidjan tend vers la pollution extrême.

Après la pose des capteurs pour mesurer les différents polluants atmosphériques à Abidjan, le District d'Abidjan et la ville de Nice se sont réunis ce lundi 19 février, à Abidjan-Plateau, pour faire le bilan de cette phase pilote, née de l'amitié existant entre les deux institutions, depuis l'officialisation du jumelage datant de 2013.

En effet, le ministre gouverneur de la Ville d'Abidjan, Robert Beugré Mambé a, dans le cadre de la coopération avec la ville de Nice, signé une convention relative à l'environnement (la pollution atmosphérique et les effets de cette pollution sur la santé de la population) . « Aujourd'hui nous avons passé un cap important , avec la venue du bilan de cette convention entre Abidjan et Nice sur une thématique extrêmement prioritaire à la fois pour le ministre gouverneur et notre ville, s'agissant de la signature de convention relative la pollution atmosphérique et leurs effets sur la santé de la population », a expliqué la chef de la délégation de la Ville de Nice, Pr Véronique Paquis-Fluncklinger, par ailleurs adjointe au maire de Nice et déléguée à l'Environnement, à la recherche et l'Université. Pour elle, le bilan de ce travail permettra de voir comment améliorer cette convention et faire davantage de choses qui serviront à la population en termes de thématiques de santé publique mais également sur des thématiques économiques.

Pour le premier vice-gouverneur Yéo Klotiolema, qui avait à ses côtés le directeur de cabinet Kra Koffi Pascal,la ville d'Abidjan tend vers la pollution extrême. Donc, il est capital de trouver des solutions immédiates pour que la santé des habitants soit préservée. « Vous comprenez donc que nous attachons beaucoup de prix à cette mission qui permettra non seulement de faire le point, mais d'envisager des perspectives pour éradiquer cette problématique de la pollution », indique-t-il. Avant de rappeler que leur coopération avec la ville niçoise a permis déjà à d'obtenir des résultats concrets et positifs.

Pour les deux parties, si la lutte contre la pollution atmosphérique et les bruits sont des problèmes de santé publique, elle peut être un facteur de développement économique en enjoignant les experts et enseignants en environnement dans le cadre de l'innovation.