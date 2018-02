Cote d'Ivoire: Jean-Claude Boussou (candidat à la présidence de la Fihb) - "Comment je veux relever le handball ivoirien"

interview

L'ancien gardien de but de Grand-Basam, Omness de Dabou et de la sélection nationale est déterminé à prendre les rênes de la petite balle.

Comment se déroule la campagne ?

Nous restons en contact avec les électeurs. Il faut qu'ils adhèrent à notre projet. En tout cas, la plupart des présidents de club que je côtoie sont favorables, mais dans le cadre d'une élection, il ne faut rien lâcher.

Concrètement, que leur proposez-vous ?

J'ai un programme de relance, « Le printemps du handball ivoirien », qui est, en réalité, l'intitulé de la soutenance de mon mémoire de master en management. Tout y est compris, l'organisation de la Fédération, le financement, les championnats, les clubs... Le handball m'a beaucoup apporté. Grâce à ce sport, j'ai été en Europe où j'ai poursuivi mes études. Ma vie tourne autour de ce sport. C'est pour me donner toutes les chances de réussir ce projet que j'ai décidé de revenir vivre au pays. Aujourd'hui plus que jamais, il faut des infrastructures et des moyens financiers pour relever le handball ivoirien.

Il faut beaucoup de moyens pour réaliser « Le printemps du handball ivoirien ». Où allez-vous les trouver ?

Lors de ma soutenance de mon mémoire, dans la salle, il y avait des investisseurs. Le projet les a touchés et ils ont décidé de m'accompagner dans sa réalisation en le finançant. L'argent ne va pas sortir de ma poche.

Vous annoncez une forte somme d'argent pour chaque club de première division...

Le problème majeur du sport ivoirien est financier. Aujourd'hui, celui qui dit qu'on peut compter sur l'État a tout faux. Le handball, aujourd'hui, n'est pas la priorité de l'État. Il va falloir qu'on se batte nous-mêmes pour trouver les moyens de notre fonctionnement. Les 10 millions de FCfa par club (première division) que j'ai annoncés vont leur permettre de pouvoir s'autogérer, de trouver des activités génératrices de revenus. Le handball en Côte d'Ivoire repose sur des personnes physiques qui ont un peu d'argent. C'était le cas quand j'évoluais à l'Omness de Dabou avec l'ancien ministre Diby René. Quand ces personnes ne sont plus là pour financer, l'équipe disparaît. On l'a vu avec le Rombo de feu Dicko Souleymane qui est devenu après As Tanda. Ce que je vais faire, c'est allouer un fonds aux équipes afin qu'elles puissent créer une activité génératrice de revenus.

Qu'en est-il du développement du handball dans le pays ?

Dans tous les villages où il y a une école primaire, nous allons créer un championnat de handball. Si vous prenez 20.000 écoles primaires en Côte d'Ivoire et 20 enfants par école, cela fait 400.000 licenciés chez les moins de 12 ans. Avec 400.000 licenciés et une licence à 3.000, cela fait 1, 2 milliard de FCfa. Un terrain de handball entouré d'une grille de 6 mètres de haut fait 20 millions. On va créer un marché pour les équipementiers. L'offre doit créer sa propre demande, ainsi que le disait un économiste français. Si on crée des clubs de handball sur toute l'étendue du territoire, on va créer toute une richesse à partir de cette offre qui va nous permettre de mettre en place les infrastructures. Si on achète un ballon à 6 ou 7000 FCfa avec les équipementiers et qu'on le vend ici à 10.000 au lieu de 15.000, on a une marge bénéficiaire de 3 à 4.000 FCfa. Si on multiplie cette somme par 20 000 qui correspond au nombre d'écoles primaires à raison d'une balle par école, c'est énorme ce qu'on gagne comme argent. Et ce n'est que pour le ballon, sans compter les autres équipements. On va aller vers des entreprises en France qui ont en leur sein la Responsabilité sociétale de l'entreprise (Rse). A côté de cette Rse, il y a les Fondations. On va contacter les grandes entreprises pour que leurs fondations puissent faire des dons. Elles pourront déduire, selon la loi, 60 % de ces dons sur les impôts qu'elles doivent payer. C'est à partir des activités génératrices de fonds qu'on va créer des centres de formation. On va suivre les enfants depuis le Cp1 jusqu'au baccalauréat.