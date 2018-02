Congo-Kinshasa: Main tendue?

opinion

«Tout coule, tout passe, rien ne demeure», disait le philosophe grec Héraclite. Cette citation ne semble plus avoir son pesant d'or en rapport avec les réalités politiques, sociales et économiques de la République Démocratique du Congo où, au cours de ces dernières années, la véracité de cette proposition célèbre, du reste, semble buter à un problème.

Lequel ? Eh bien, ce qu'au pays de Lumumba, deux ans durant, quelque chose n'a pas coulé sur l'océan du temps, elle n'est, par ailleurs, pas passée. Oui, il s'agit bel et bien de l'impasse politico-électorale congolaise.

Les élections attendues depuis fin 2016 se font toujours attendre en République Démocratique du Congo. La projection de ces rendez-vous dans le calendrier électoral était perçue comme élément exorcisant le saut dans le vide. Mais, à présent, les calculs se refont. Les avis se recréent. La non-adhésion, jusque-là, aux prochaines élections par toute une flopée de politiques de l'Opposition plante le décor d'une contestation électorale en amont et en avale.

Contestation qui, loin alors bien loin du calendrier électoral, se cristallise autour de la loi électorale. L'un des points d'achoppement, justement, dans ce dernier est l'usage de la machine à voter, une option qui délie des langues jusqu'aux Nations Unies. Où, à l'occasion d'une séance de travail au Conseil de Sécurité des divergences et poignantes opinions ont pu être collectées à l'échelle internationale.

A l'interne, une des structures tentaculaires au pays, la Conférence Episcopale Nationale du Congo vient de livrer l'économie de ses idées sur ce sujet.

De prime à bord, il faille signaler que face à la non-adhésion des opposants aux prochaines élections censées mettre fin à la crise électorale et politique en République Démocratique du Congo, pour les évêques catholiques point n'est besoin d'organiser un troisième forum pour rechercher ce que les éditorialistes ont appelé consensus électoral. La CENCO soutient l'idée que l'Accord de la Saint Sylvestre est un compromis consensuel pour la tenue des élections. D'où, son application intégrale, simplement, surtout le volet décrispation et mesure de confiance, par les temps qui courent, sauraient dégager un consensus dans le chef de tous les sceptiques. C'est là l'option et la seule.

Toutefois, loin de rester de marbre face aux gestes d'apaisement susceptibles de permettre qu'une troisième voie soit trouvée entre les vues tranchées et estampillées MP et ou Opposition, sur la question du recours à la machine à voter, la CENCO parait mettre de l'eau dans le vin. Cette structure est d'avis qu'il faille non pas claquer la porte, mais la laisser entr'ouverte pour l'option du semi e-voting de la CENI. Ce, pour peu que les machines à voter optées par Nangaa et les siens soient certifiées par des experts internationaux et même nationaux. Cette position, pour plus d'un, est une main tendue au tandem Pouvoir-CENI. Et, la réponse à la recherche du consensus autour des élections de fin décembre 2018 par l'application de l'Accord est un appel de pied. Reste à savoir, ce que décidera de faire le pouvoir de Kinshasa et ce qu'acceptera de faire, aussi, la centrale électorale. Dans l'entretemps, le compte à rebours tourne, la marche du 25 février c'est pour bientôt, et, plus loin, décembre n'est plus qu'à 10 mois.