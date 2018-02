Congo-Kinshasa/Malawi: Ligue de champions de la CAF - Vclub-Be Forward - Le match retour se joue ce mercredi à Lilongwe

De son côté, Daring Club Motema Pembe s'est regroupé en prévision également de son entrée en lice très prochainement en Coupe de la Confédération. Otis Ngoma bat le rappel des troupes pour réussir son premier match contre le vainqueur du duel New Stars du Cameroun vs Club D Niefang de la Guinée-équatoriale. Du point de vue technique, les joueurs de Dcmp, apprend-on, s'entrainent normalement, sans problème, et sur le plan administratif, ils sont tous payés et n'ont aucun arriéré. Déjà ce mercredi 21 février, Dcmp joue son dernier match de la phase de poule du championnat national contre l'AS Dragons, au stade des Martyrs.

L'équipe s'est déplacée avec une délégation de 34 personnes, dont 18 joueurs. Vclub est bien arrivé et s'est entraîné le même dimanche au Civo stadium, à Lilongwe. Pour ce match retour, la Caf a choisi un quatuor arbitral angolais. Il s'agit d'Antonio Muachihuissa Caxala (arbitre central), Ivanildo Meirelles De O Sanche Lopes (A1), Da Silva Julio (A2) et Wilson Valdmiro Ntyamba (AP).

Copyright © 2018 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.