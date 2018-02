Congo-Kinshasa: 17 ans du journal «La Prospérité » - Marcel Ngoyi encourage les jeunes à créer

En marge du 17ème anniversaire du quotidien «La Prospérité», Marcel Ngoyi Ngoyi Kyengie, son Editeur-Directeur Général, a encouragé les jeunes à créer le journal ou encore les médias audiovisuels.

C'était lors d'une interview réalisé sur les antennes de Canal Kin Télévision dernièrement à Kinshasa. Pour le patron du Journal «La Prospérité», faire un journal est une aventure, mais beaucoup plus un pari qui se traduit par une responsabilité de collecter les informations, les traiter avec objectivité et les renvoyer dans l'opinion.

Il n'a pas développé le sentiment de suffisance lors d'une interview qu'il a accordé à la consœur de Canal Kin Télévision en marge des 17 ans d'existence du journal «La Prospérité». Il s'agit de Marcel Ngoyi Ngoyi Kyengie, Editeur-Directeur Général de ce quotidien paraissant à Kinshasa qui, d'entrée de jeu, a fait savoir que faire un journal est une aventure, mais beaucoup plus un pari qui se traduit par une responsabilité de collecter les informations, les traiter et les renvoyer dans l'opinion pour éclairer la lanterne de cette opinion. C'est une mission sublime, dit-il, permanente et même un apostolat.

«Tant que les hommes et les femmes existeront, le besoin de communiquer existera toujours», a-t-il souligné. Et de renchérir qu'il est difficile de vivre dans une société en vase clos. A l'en croire, les médias jouent le rôle de medium parce qu'entre les gouvernants et les gouvernés, il faut que les médias communiquent afin de jouer leur rôle de canal de circulation de l'information mais aussi, permettre aux institutions de tourner de façon harmonieuse. Pour illustrer cela, il a expliqué qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'accord de la saint-sylvestre qui n'est pas appliqué, de la descension entre l'Etat et l'Eglise catholique et autres, ce sont les médias qui doivent jouer leur rôle. Selon lui, lorsqu'on parle actuellement des élections, les médias sont là pour éclairer le choix du petit peuple.

A la question de savoir s'il peut abandonner le Journal à cause de la crise actuelle, Marcel Ngoyi a précisé qu'il serait méchant d'abandonner cette œuvre dix-sept ans après à cause de la crise. «Il faut tailler le chemin dans le roc pour avancer», a-t-il insisté. A ceux qui veulent créer le journal, le numéro 1 de la Prospérité a lancé un message d'encouragement. Tout en reconnaissant qu'entreprendre une œuvre comme le journal demande un engagement, un dévouement, du temps et une grande consécration. Ce, avant de déplorer le fait qu'en créant le journal, les gens viennent premièrement avec l'idée de faire des bénéfices. «Ils veulent construire des maisons en commençant par la toiture alors qu'il faut commencer par la fondation», a-t-il dit.

Par ailleurs, il a expliqué que lorsque vous créer un journal, il faut avoir de l'argent, des relations qui ne viennent pas en un jour, il faut avoir une toile d'araignée solide et un bon carnet d'adresses. «J'encourage tous ceux qui ont l'idée de créer le journal, que ça soit l'audiovisuel car, il y a de l'espace pour tout le monde. D'autant plus qu'il s'agit de l'information. D'heure en heure, les nouvelles sont moins nouvelles. L'information ne se stocke pas», a conclu Marcel Ngoyi.