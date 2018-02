Cote d'Ivoire: Développement de l'agriculture - Un scanner pour éclairer les agriculteurs dans le choix des sols et des cultures

Selon Gauvrit Maeva, représentante Afrique de l'Ouest de Solicares, il s'agit, à travers cette campagne de vulgarisation et de sensibilisation, de faire comprendre aux agriculteurs qui, jusque-là, ont évolué dans l'ignorance, le type de cultures à cibler en fonction du sol à disposition et surtout le type d'intrants qu'ils doivent appliquer. Expliquant que les sols sur lesquels sont pratiquées, en majorité, les cultures sont hétérogènes.

Cette grande innovation vient mettre fin au choix à l'aveuglette du sol par le monde paysan. D'autant que l'instrument permet, de façon concrète et précise, d'identifier les déficits en minéraux des sols, mais aussi d'obtenir un rapport détaillé sur les cultures à pratiquer et les intrants à appliquer sur le sol choisi pour un rendement optimal.

Ce nouvel instrument, qui est un scanner appelé Solicares, en expérimentation sur des parcelles culturales à Yamoussoukro, a été présenté, le 13 février, aux agriculteurs de la localité, par les sociétés Callivoire et Plantafrique en charge de sa vulgarisation en Côte d'Ivoire. Il s'agit d'un instrument mobile qui s'adapte aux besoins des parcelles et des cultures choisies par l'agriculteur.

