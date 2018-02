Cote d'Ivoire: Sportivement - Si tu mises, tu gagnes...

Comme on le voit, la bataille s'annonce très ouverte entre ces deux hommes. Il ne faut, cependant, pas sous-estimer les deux autres candidats, à savoir Niamkey Joseph et Daouda Karamboué. Dans la discrétion, chacun d'eux attend frapper un grand coup. En tout cas, cette élection du 24 février polarise l'attention des puristes de la petite balle.

Deux semaines auparavant, lors du lancement de sa campagne, le candidat Boussou s'était dit prêt à soutenir, avant et après, les clubs affiliés à la Fédération. Selon nos sources, il possède d'énormes atouts pour faire rêver les électeurs et redonner vie au handball qui se meurt.

Paul Blesson, l'expert de handball et fonctionnaire à la retraite et Jean Claude Boussou, l'homme d'affaires venu de l'Hexagone, les deux sérieux prétendants au fauteuil présidentiel, semblent avoir compris le message des dirigeants. Chacun d'eux se prépare en conséquence pour la bataille impitoyable du 24 février, dans les locaux du comité national olympique (Cno).

