Ile Maurice: Manif de Zenfan Roche-Bois - Johnny Latour arrêté, Eliézer François recherché

La présence policière a été renforcée vers 14 heures par une quinzaine d'officiers de la SSU, munis de boucliers, de matraque et de fusils. La situation a commencé à se décanter lorsqu'une première tentative de dialogue est enclenchée entre un émissaire de la CHCL et les responsables du groupe Zenfan Roche-Bois.

Hier, à 9 heures, plus d'une centaine de membres du groupe Zenfan Roche-Bois s'étaient réunis pour faire entendre leur voix. Ils réclamaient un emploi à la Cargo Handling Corporation Ltd (CHCL). Après une trentaine de minutes, la foule s'est dirigée vers l'entrée principale du port. En faisant une chaîne humaine, ils sont parvenus à bloquer l'accès aux véhicules voulant s'y rendre.

