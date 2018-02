Ile Maurice: Secteur bancaire - Daniel Essoo nommé CEO de la Mauritius Bankers Association

Le Premier ministre n'en démord pas. L'expérience et la connaissance qu'a accumulées la diaspora… Plus »

Commentant cette nomination, le Chairman de la Mauritius Bankers Association, Ravin Dajee s'est réjoui que Daniel Essoo ait accepté de rentrer à Maurice pour occuper ce poste. Compte tenu de ses qualifications académiques et de son expérience internationale, le nouveau locataire sera, dit-il, d'un atout de taille pour développer l'association et contribuer à la croissance du secteur bancaire.

Le nouveau patron de la Mauritius Bankers Association compte 15 ans d'expérience dans le secteur des services financiers à Maurice et au Royaume-Uni. Ex-secrétaire général de l'Association of Trusts & Management Companies et haut cadre de la Mauritius Bankers Association avant de mettre le cap sur l'Angleterre, Daniel Essoo a occupé des postes-clés dans le Global Business. Il est détenteur d'une maîtrise de l'université de Cambridge.

