Congo-Kinshasa: Voitures « ketches » - Des braqueurs frappent toujours

Fonctionnaire de l'Etat, Mlle Mbungu, 28 ans, a été victime d'un braquage à bord d'une voiture taxi. C'était le vendredi 18 février, à 22 heures. Après une visite familiale terminée tard au quartier GB, elle avait pris un taxi sur l'avenue de l'U.A.

A bord, il y deux solides gaillards et le conducteur. Silence absolu entre les deux. A plus de 200 mètres de là, un nouveau client était embarqué. A peine la voiture avait pris une grande vitesse que les vitres étaient remontées et les portières verrouillées. Bien qu'elle ait ses craintes d'être étouffée, le chauffeur a fait la sourde oreille.

Aussitôt après, le groupe s'est mis à s'entretenir au sujet desarrestations opérées dernièrement sur des dames qui avaient des pistolets et des grenades dans leurs sacs à main.

Le chef de bande a ensuite intimé l'ordre à ses hommes de Mlle Mbungu. Seule et sans défense, la pauvre demoiselle a pendant que l'on sortait ses deux téléphones, son argent en locale et en devises.

Mission terminée, a fait savoir un malfaiteur à ses comparses. malfaiteurs ont vite débarqué leur victime et la voiture est vers le quartier GB. Certainement, pour d'autres destinations l'attaque d'autres victimes.

Rond point Huileries, commune de Lingwala. Dimanche 11 février. passé. Les taxis se font rares à destination de Kintambo magasins.

Soudain, une voiture « ketche » va s'immobiliser des mètres plus loin.

Les clients ont accouru. Pris de compassion, un passager se déjà à bord a supplié le conducteur pour n'embarquer qu'une élégamment vêtue. Les oreilles parées de boucles en or, le cou d'une chaînette de marque Cartier et les doigts parsemés de bagues,

une tablette à la main, la dame est montée dans le taxi qui a démarré.

Vers le pont Makelele sur avenue O.U.A, revolver pointé sur victime, les bandits la dépouillent de ses parures, de son sac et sa tablette. Et on l'a descendu en lui demandant de ne pas alerter police, puisqu'ils connaissent son adresse et pourront la pour d'autres agressions. Pour ce coup, le butin a été estimé à 1. dollars.

Mme Aziza a échappé le vendredi dernier, à 19 heures, à un braquage bord d'une voiture « ketche ». Les trois malfaiteurs trouvés à bord taxi, à l'arrêt situé au rond-point de l'avenue Union africaine, sont présentés à elle, au niveau du rond-point Victoire, comme des agents de sécurité chargés de contrôler les sacs des dans des taxis. Ils seraient à la recherche de nombreuses armes seraient entrées clandestinement dans la ville de Kinshasa. Et ce,

pour perturber la quiétude de la population et la sérénité institutions au début de cette année. A la suite de présentation, ils tenaient mordicus à fouiller le sac de la dame.

Chose que cete dernière n'a pas tolérée.

Choquée, Mme Aziza leur a demandé si elle avait l'air de personnes suspectes qu'ils recherchent. L'un d'eux a voulu hausser ton dans une sorte de stratégie d'intimidation. Vitres remontées,

portières verrouillées au niveau du chauffeur, la voiture a pris la vitesse sur l'avenue du 24 novembre. Elle a vite compris qu' avait affaire avec des malfaiteurs et a exigé que leur ordre mission lui soit exhibé. L'autre malfrat quelque peu hésitant présenté sa carte. Non, je veux voir le bulletin de service avec noms et grades, ainsi que l'objet de l'ordre de mission ! J' également connaître à quelle unité vous appartenez et l' supérieur qui vous a délivré ce document !

La discussion s'est engagée et Mme Aziza a dévoilé sa carte d' supérieur. Immédiatement, le chauffeur s'est arrêté et le chef de bande a ordonné à Mme Aziza de descendre gentiment sans payer. C' ce qu'elle a fait, promettant d'alerter les patrouilleurs de police. Un regard sur l'arrière de l'engin, pas de d'immatriculation.

Avec leur nombre élevé sur nos routes et leur confort intérieur, voitures dénommées « ketches » affectées au transport taxi, ne plus sûres à Kinshasa, le jour comme la nuit. Comme on vient de s' rendre compte sur base de ces quelques braquages enregistrés quelques artères de la ville de Kinshasa. A la suite des et multiples attaques des braqueurs depuis déjà plus de cinq ans, Commissariat provincial de la police a du pain sur la planche et intensifier la traque de ces délinquants qui opèrent avec véhicules. Les victimes sont généralement les conducteurs et passagers.