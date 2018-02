Congo-Brazzaville: Exposition - Marcel Gotène remis sur scène

L'activité ouverte le 19 février par le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, va faire renaître l'artiste peintre congolais, l'enfant de Yaba, cinq ans après sa mort.

L'artiste ne meurt jamais, il survit à travers ses œuvres. C'est le cas aujourd'hui de Marcel Gotène, dont l'exposition intitulée « Gotène au cœur du cosmos » rassemble une série de gouaches sur papier cartonné qui ont marqué, de 1952 à 1953, la première période de l'artiste dans son aventure picturale à l'Ecole de peinture de Poto-Poto, créée par le Français Pierre Lods. Période caractérisée par des formes caricaturales appelées communément "mickey" dans une débauche de couleurs.

Dans son mot de bienvenue, le préfet du département du Pool, Georges Kilebe, s'est incliné devant la grandeur de l'artiste. « Permettez-moi de reconnaître le talent et la renommée de l'artiste peintre Marcel Gotène. Revisiter tout son patrimoine légué à l'humanité à travers le vernissage de ces œuvres ce jour reste, à n'en point douter, la reconnaissance infinie de la nation. », a-t-il déclaré.

A son tour, le ministre de la Culture et des arts, Dieudonné Moyongo, a rappelé qu'en 1954, en s'affranchissant de l'Ecole de peinture de Poto-Poto, Gotène s'est tracé sa propre voie, inaugurant ainsi la seconde période d'une prodigieuse carrière où le rouge et le noir seront les couleurs dominantes de sa palette, quand bien même au cours des années 1980, il fut le seul peintre de sa génération à avoir produit des toiles achromes, c'est-à-dire noir sur fond blanc.

« Cinq ans après sa disparition, nous sommes plus que jamais établis dans la certitude que Marcel Gotène était réellement un peintre incandescent, qui avait du métal et de la longueur. Quelle plus belle illustration et quel plus bel hommage que la présente exposition qui reflète les multiples facettes de ce créateur protéiforme. », a fait savoir le ministre de la Culture et des arts.

C'est après ces deux allocutions, marquées par un bref survol sur l'artiste, que Dieudonné Moyongo a invité le président de la République à bien vouloir visiter la galerie d'exposition et à permettre ainsi au grand public d'entrer en apothéose picturale, dans le cosmos luminescent, insaisissable, abscons, renversant et tourbillonnant du Me Gotène. Alors que la journée du 20 février sera consacrée à un colloque sur l'œuvre de Marcel Gotène.

Cependant, un seul fait marquant, l'absence remarquée de la famille Gotène à la cérémonie d'ouverture de l'exposition. Ni physiquement, ni moins encore par les œuvres picturales qu'elle détient. Pareil pour la Galerie Congo qui n'a cessé de soutenir l'artiste et sa famille. Les toiles de cette galerie n'ont point été exposées à Kintélé. Que s'est-t-il passé ?

Que reste-t-il à faire ?

Au-delà de l'exposition qu'a inaugurée le président de la République dont l'appui apporté à Marcel Gotène a été constant jusque dans ses derniers instants, débute une magnifique aventure qui verra progressivement l'œuvre de l'artiste s'imposer comme l'un des trésors de l'art pictural moderne, comme l'indique la réflexion des Dépêches de Brazzaville du 19 février 2018. Et l'on peut être certain que, très vite, les plus grands musées de la planète solliciteront la Fondation Gotène afin qu'elle organise chez eux des expositions prestigieuses.

Né vers 1939, Marcel Gotène, artiste peintre, sérigraphe, tapissier prolifique, admiré mais parfois haï, imité mais jamais égalé, laisse une œuvre colossale qui lui a valu plusieurs prix ainsi que d'importantes distinctions parmi lesquelles : le grand prix de la maison de l'Afrique décerné par la société internationale des Beaux-Arts à Paris en 1972 ; le grand prix de la société Agip-Recherche Congo en 1987 ; la médaille du dragon chinois pour l'ensemble de son œuvre décernée par l'ambassade de la République populaire de Chine au Congo en 1988.