Congo-Brazzaville: Conseil départemental du Kouilou - Ouverture de la deuxième session ordinaire dite budgétaire

Les assises ouvertes le 19 février vont examiner et adopter dix affaires, parmi lesquelles le projet de budget primitif exercice 2018, le projet de compte administratif exercice 2017, le projet de délibération portant adoption du compte administratif exercice 2017.

Les travaux qui dureront dix jours ont été ouverts par Alexandre Mabiala, président du conseil départemental du Kouilou, accompagné de Paul Adam Dibouilou, préfet de ce département. Alexandre Mabiala a indiqué quelques défis que sa structure entend relever, à savoir rétablir la circulation entre les villages Ikalou et Mbena, dans le district de Madingo-Kayes, avec la construction du pont de Loungui et la réhabilitation de cette route; la construction d'un bâtiment R+1 avec salle de conférence à Loango qui servira de siège provisoire du conseil départemental; la création d'un cimetière départemental; l'aménagement d'une décharge départementale; la création des carrières des matériaux de construction et la réhabilitation de la route Mengo-Diosso.

Le président du conseil départemental a souligné le soutien aux initiatives communautaires fondées sur la relance à grande échelle du programme agricole du gouvernement de la République, notamment le développement des cultures du manioc, de la banane et du cacao au cours de cette année dans le Kouilou. « Mettant un accent particulier sur l'agriculture dans son discours sur l'état de la nation le 30 décembre 2017 dernier, le président de la République a relevé que l'autosuffisance alimentaire annoncée durant plusieurs années ne doit pas être un slogan creux qui renvoie à un sentiment d'échec et d'impuissance, cet objectif reste entièrement à notre portée. », a-t-il rappelé.

Alexandre Mabiala a aussi expliqué que l'atteinte de tels objectifs doit en fait inciter les membres de son institution à une gestion sage de la compétence transférée. C'est une lourde responsabilité à laquelle le président de la République invite tout le monde, à travers son discours sur l'état de la nation, a-t-il fait savoir. Revenant sur le concept de "rupture", il a indiqué que loin d'être synonyme de crise économique et financière, la rupture est une invite à la prise de conscience générale, caractérisée par la révolte contre les antivaleurs, le laxisme, l'hibernation mentale et intellectuelle, le manque d'initiatives, l'irresponsabilité, la paresse, la corruption, la fraude, la concussion et la gabegie, comme l'avait expliqué le chef de l'Etat, le 30 décembre dernier devant le parlement réuni en congrès.

« La rupture n'a jamais été, pour Denis Sassou N'Guesso, ni une fuite en avant, ni une attitude démissionnaire, moins encore, l'abandon par l'éléphant de ses défenses. Il s'agit donc, de sanctionner, de réprimer, d'éduquer et de redresser lorsque les faits sont avérés. J'invite les élus locaux, les collaborateurs, les partenaires au développement et la population, à prendre la mesure de leurs responsabilités respectives. », a-t-il déclaré.

Le président du conseil départemental du Kouilou a salué l'accord de cessez-le-feu et de cessation des hostilités signé, le 23 décembre dernier, entre les représentants du gouvernement et ceux de Fréderic Bintsamou, alias Pasteur Ntoumi. « Le Kouilou invite donc l'ensemble des forces vives de la nation à accompagner ce processus, dans l'intérêt supérieur du peuple congolais, afin que la paix soit établie pour toujours dans le département du Pool. », a-t-il conclu.