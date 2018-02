Dire que le premier Général de la gendarmerie burkinabè est peu bavard et discret, c'est enfoncer… Plus »

« Nous dénonçons cet acte ignoble et le condamnons avec fermeté et vigueur. Aussi, nous voudrions saisir cette occasion pour interpeller tous les acteurs de la vie sociale pour prendre les mesures idoines afin qu'aucune autre fille ne subisse le même supplice dans notre pays », a conclu la présidente du CFA.

« Mais de quoi est-il question dans ces enregistrements ? », lui ont demandé les Hommes de médias. Une question que la présidente du CFA a esquivée et donnera pour seule réponse ceci : « Quand on écoute l'enregistrement, il y a des choses qui vont à l'encontre du pays.

En effet, selon elle, certains responsables d'OSC mènent des activités contraires à leur mission et véhiculent des messages dangereux pour la paix sociale. « Nous voulons parler de Safiatou Lopez qui, depuis quelque temps, n'a cessé de mener des attaques virulentes et tenir des propos malveillants sur les autorités du pays », a dit Sally Koulibaly.

