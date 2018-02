Djibouti: L'opposition boycotte les législatives , la majorité confiante

Et pour cela, il faut qu'il y ait la majorité et l'opposition. C'est pour cela que nous sommes favorables à l'opposition, mais l'opposition constructive, qui construit le pays », a-t-il également déclaré.

« Nous sommes très conscients. L'opposition n'est pas organisée. Normalement, elle doit s'organiser autour d'un programme. Il n'y a pas un programme et quand ils font des campagnes, à l'époque quand on faisait des campagnes, ce ne sont pas des critiques constructives en fait.

Du côté de l'Union pour la majorité présidentielle (UMP), on se montre donc confiant. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Houmed, qui se représente pour le poste de député, estime que la désorganisation de l'opposition et son appel au boycott laisse le champ libre aux proches du pouvoir. Selon lui, l'attitude de l'opposition n'était pas constructive, et les partis qui n'ont plus de statut légal ne sont plus légitimes.

Celui qui s'occupe de la soi-disant Céni, c'est le chef du cabinet du Premier ministre Abdoulkader Kamil Mohamed. Donc comme il n'y a pas de transparence électorale et que le gouvernement est en même temps juge et partie, toute l'opposition a appelé au boycott », détaille-t-il.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.