Tunisie: Une méthode innovante

De son côté, le directeur général d'Ooredoo Tunisie a indiqué que «ce partenariat traduit la volonté de l'entreprise de remercier ses clients en utilisant une méthode innovante. La fidélité des clients est, en effet, une fierté pour l'entreprise qui fait de son mieux pour récompenser ses abonnés en multipliant les partenariats avec plusieurs enseignes commerciales réputées». Il est possible de s'inscrire à ce service et de transformer les points «Merci» en «Miles» en entrant le code réservé à cet effet.

Dans une intervention prononcée à cette occasion, M. Elyes Mnekbi a souligné que cette coopération qui consolide le programme «Fidelys» reflète la volonté des deux entreprises d'obtenir la satisfaction des clients et de les fidéliser. En plus clair, cet accord permet de contribuer à améliorer les prestations de valeur ajoutée du transport aérien en bénéficiant d'une infrastructure de base numérique, à l'instar des applications du téléphone portable, et ce, pour faire face à un environnement compétitif.

La convention en question qui cible 300 mille abonnés au programme «Fidelys» et 7.5 millions de personnes inscrites au programme «Merci» des abonnés Ooredoo concerne les billets de voyage, la charge des bagages supplémentaires, l'augmentation du niveau de réservation et d'autres avantages.

