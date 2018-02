Congo-Brazzaville: Coopération - Le pays et la Russie concluent un mémorandum sur l'énergie atomique

La recherche nucléaire est une pierre angulaire dans les nouvelles technologies d'analyse dans les domaines de la santé, de l'agriculture, de l'environnement, des mines et de la géologie. La Russie et la France sont des partenaires importants du Congo en matière de recherche scientifique.

Le Congo verra développer sur son sol, courant cette année par l'Agence internationale de l'énergie atomique, un projet de surveillance des maladies animales dans les élevages et de certification de l'état sanitaire des animaux importés. Le projet sera réalisé sur le site de Kombé et prévoit également l'équipement du nouveau laboratoire de diagnostic vétérinaire de Brazzaville.

Le ministère congolais de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique et Rosatom vont engager des démarches pour examiner la possibilité de réaliser des projets mutuels et de construire au Congo un centre de la science nucléaire et de technologies sur la base du réacteur de recherche de design russe.

Le Congo recevra, à travers ce mémorandum, une assistance dans le développement de l'infrastructure nucléaire et l'élaboration des programmes de sensibilisation aux technologies atomiques et leurs applications.

Le texte prévoit l'utilisation pacifique des applications nucléaires et la construction d'un centre de recherche nucléaire en République du Congo. Il a été signé par l'ambassadeur du Congo en Russie, David Madouka, et le directeur général adjoint de Rosatom, Nicolaï Sapasski.

