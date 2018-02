Des cadres et agents suivent, depuis le 19 février à Brazzaville, une formation sur les nouvelles normes comptables IFRS, -entreprises cotées et entités procédant à un appel public à l'épargne-.

« Les nouvelles dispositions du référentiel Ohada révisé », c'est le thème d'un séminaire de formation sur l'Acte uniforme révisé de l'Ohada relatif au droit comptable et à l'information financière (Syscohada), regroupant quelques dizaines des agents du Commissariat national aux comptes (CNC). Cette formation est une opportunité pour l'amélioration de la qualité des ressources humaines au CNC, a estimé le secrétaire général de la présidence de la République, Jean-Baptiste Ondaye.

« Les mutations dans le domaine de la comptabilité et de l'information financière imposent aux agents du CNC une mise à jour de leurs savoirs et savoir-faire, indispensables à plus d'un titre. », a déclaré Jean-Baptiste Ondaye lors de l'ouverture de la session de formation de six jours.

Adopté le 26 janvier 2017, à Brazzaville, le Syscohada, en vigueur dès le 1er janvier dernier, constitue le nouveau référentiel comptable pour les Etats membres de l'Ohada. Il consacre le mariage et les modèles comptables francophone et anglo-saxon, à travers la mutation de la comptabilité générale vers la comptabilité financière.

En effet, l'appropriation de ces outils va permettre au CNC de mener avec efficacité ses missions régaliennes, à savoir l'audit et le contrôle des comptes des entreprises publiques et paraétatiques. Dans un contexte de crise économique, a rappelé Jean-Baptiste Ondaye, une meilleure connaissance du droit comptable et de l'information financière garantit la survie des entreprises locales.

Aussi a-t- il profité pour attirer l'attention des dirigeants des entreprises, établissements publics et parapublics, sur la nécessité de collaborer avec le CNC. Car, « c'est à ce prix que nous rationaliserons la gestion du portefeuille public pour prétendre à la diversification de l'économie nationale.», a martelé l'intervenant.

Notons que durant ces jours de formation, les participants seront amenés à comprendre les différences de traitements comptables, les améliorations et les nouvelles dispositions qu'impose le référentiel ; à procéder à la conversion du reporting Ohada vers les normes internationales IFRS ; et à réaliser des travaux pratiques liés à la consolidation et à la combinaison.