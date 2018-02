Congo-Brazzaville: Journée internationale de la femme - Les Ponténégrines à l'oeuvre pour la réussite de l'évènement

Dans le cadre des préparatifs du 8 mars, dont la célébration au niveau national aura lieu cette année dans les départements de Pointe-Noire et du Kouilou, les Congolaises de la ville océane ont échangé, le 16 février, à la préfecture en vue de la réussite de cette fête.

La rencontre a été dirigée respectivement par la directrice départementale de la Promotion de la femme, Félicité Méno Diop, et celle de l'Intégration de la femme au développement, Madeleine Paka Zoulouka. L'activité a eu pour but de permettre aux femmes de faire des suggestions sur les activités à inclure dans le programme départemental de la journée internationale de la femme et du mois de mars. Les activités sportives et culturelles, conférences, concours culinaire et autres figurent parmi les propositions faites. Une commission a été mise place en vue de les examiner et d'élaborer un programme qui sera proposé à la prochaine rencontre prévue cette semaine. D'autres propositions sont donc attendues jusqu'au 25 février.

La Journée internationale de la femme aura pour thème: «L'heure est venue : les activités rurales et urbaines transforment la vie des femmes ». L'évènement sera placé sous le patronage du Premier ministre, Clément Mouamba, en présence de la première dame, Antoinette Sassou N'Guesso, de la ministre de la Promotion de la femme et de l'intégration de la femme au développement, Nefer Ingani. Cette dernière a effectué, du 8 au 10 février, une tournée dans les départements de Pointe-Noire et du Kouilou. Sa visite avait pour but d'informer du choix porté sur ces deux départements pour abriter la célébration nationale du 8 mars et sensibiliser les autorités municipales et préfectorales, les sages, chefs de quartier, associations et ONG des femmes ainsi que les femmes des partis politiques.

Notons qu'au niveau national, le thème choisi pour la célébration du 8 mars est : «L'implication de la femme congolaise dans la lutte pour l'autosuffisance alimentaire», avec comme sous-thèmes : l'importance du mouvement coopératif féminin ; la femme congolaise et l'accès au crédit et à la terre ; les violences faites aux femmes et leurs conséquences sur le développement économique et l'autonomisation de la femme ; la femme rurale face à la production et la transformation des aliments de base.

Le gouvernement ayant décidé d'appuyer les activités agricoles pour une meilleure production, des recensements ont été lancés. Ils sont destinés à enregistrer les associations et groupements coopératifs féminins qui pourront bénéficier d'une aide. Celles qui ne se sont pas encore présentées sont invités à le faire au plus tard le 21 février. Les inscriptions se font à la préfecture au niveau du point focal genre.