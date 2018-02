Tunisie: Un bureau de création unique en Afrique

Lors de cette journée, des architectes et des artistes de l'Isba de Sousse et de l'école de mode de Monastir, ainsi que des ingénieurs de l'Ecole nationale d'ingénieurs de Monastir et des cadres-techniciens de l'Iset de Ksar Hélal, invités à cette occasion, ont visité cette société qui constitue, en fait, un exemple à suivre au niveau de la rigueur du travail, de la qualité de production et du bon climat social. Ce qui lui a valu d'être classée deuxième dans le monde par les organismes européens spécialisés dans le textile, et ce, au niveau de la qualité de production du velours.

140 employés mobilisés

M. Abdelaziz Dahmani, P.-d.g. de la Stivel et de la Société de la foire internationale de Sousse et ex-président de la Fédération nationale du textile (Fenatex) de 2006 à 2012, nous a indiqué que la société «Stivel» souffle sa 40e bougie et célèbre son quarantenaire en organisant une journée portes ouvertes pour les invités venant des institutions précitées pour s'enquérir sur les dernières créations et innovations en matière de tissu d'ameublement et de tapis.

M. Dahmani a signalé que cette société, qui emploie 140 employés entre cadres, ingénieurs, techniciens et ouvriers, a créé au cours des années 90 un bureau de création et d'innovation, unique en son genre en Afrique et dont la tâche est de préparer et de concevoir de nouvelles collections de tissu d'ameublement et de tapis, et ce, dans le cadre de la prospection et de la conquête du marché local intérieur et du marché extérieur étranger. M. Dahmani a mentionné que la moitié de la production est destinée au marché local, tandis que l'autre moitié est exportée à l'étranger, en Europe, en Afrique et notamment en Algérie.

Il nous a signalé que la société Stivel accueille chaque année des stagiaires venant du centre sectoriel du textile et de l'Iset, sis tous deux à Ksar Helal, ainsi que de l'Ecole nationale d'ingénieurs de Monastir, tout en précisant que cette société compte 6 ingénieurs spécialisés en tissu d'ameublement haut de gamme. Ce qui lui a permis d'être classée deuxième dans le monde par les organismes européens spécialisés dans le textile, et ce, au niveau de la qualité de production du velours. Il a ajouté que cette société, qui dispose de machines de tissage ultra-modernes, a acquis en 2017 une nouvelle machine très sophistiquée pour la production de tapis.

Participation aux foires internationales

Par ailleurs, il a signalé que ladite société participe régulièrement aux foires internationales à l'étranger et, notamment, à la foire «Heim-TEX» en Allemagne, et ce, depuis les années 90. Elle participera aussi cette année et précisément en avril 2018 au salon «Evteks» d'Istanbul avec une exposition des dernières créations et innovations en matière de tissu d'ameublement et de tapis.

Notons, enfin, qu'une réception a été organisée en l'honneur des invités qui ont reçu des cadeaux symboliques, ainsi que des produits de la société qui constitue, en fait, un exemple à suivre au niveau de l'abnégation et du dévouement au travail, et surtout au niveau du bon climat social qui y règne.