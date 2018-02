Tunisie: L'Association tunisienne de défense des droits de l'enfant dénonce

En Tunisie, depuis le début du mois, étudiants et résidents en médecine, l'équivalent… Plus »

L'ATDDE engage aussi la responsabilité des députés à l'ARP pour revoir le projet de loi des jardins d'enfants et des crèches afin qu'il réponde aux droits constitutionnels des petits citoyens tunisiens selon les principes de l'intérêt supérieur de l'enfant, la non-discrimination et du soutien à la famille en tant que cellule constitutive de la société.

- Assainir le secteur de la petite enfance et unifier les structures de formation, de suivi et de contrôle

L'Association tunisienne de défense des droits de l'enfant et la Ligue tunisienne des droits de l'Homme condamnent fermement les actes de violences subis par les enfants et engage la responsabilité de l'Etat pour :

Le manque de professionnalisme du personnel éducatif est flagrant et reconnu dans plus d'une déclaration officielle des responsables des ministères de tutelle (50% des éducateurs n'ont aucune formation spécifique).

L'abandon par l'Etat du secteur de la petite enfance aux investisseurs privés et l'atermoiement de tous les intervenants, que ce soit au niveau du contrôle, du suivi ou de la sanction, ont conduit à tous les dépassements régulièrement enregistrés dans ce domaine. L'annonce faite du contrôle et de la fermeture imminente de ce centre éducatif laisse le problème du droit de ces enfants à une protection et une éducation sans discrimination entier !

