Tunisie: « Nous avons une grande confiance en la Tunisie »

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement a, depuis 2012, investi plus de 640 millions d'euros pour financer 32 projets en Tunisie. Comment appréciez-vous l'impact de ces investissements sur l'économie nationale et le vécu des Tunisiens?

Compte tenu des secteurs dans lesquels nous avons investi : l'agroalimentaire, l'infrastructure, les technologies de l'information et de la communication (TIC) ainsi que le secteur financier, on ne peut que se féliciter des avancées réalisées. Je suis très fier du travail que nous faisons avec les PME (petites et moyennes entreprises). D'ailleurs, nous avons fourni des services de conseil à près de 570 PME en Tunisie et ce n'est pas uniquement à Tunis mais aussi dans d'autres régions du pays. Tout autant que nous avons fondé un deuxième bureau relevant de la Berd à Sfax, partant de la ferme conviction que le développement du secteur privé et des PME bien évidemment aidera le pays à résoudre les grands défis qui lui sont posés par ces temps délicats.

Les pays qui ont réussi à se faire une place dans le concert des nations ont misé sur des secteurs vitaux comme l'industrie. Comment la Berd peut-elle soutenir la Tunisie à procéder à l'instar des nouveaux pays émergents ?

Nous sommes en train d'établir une stratégie-pays comprenant deux points de départ pour la Tunisie. Le premier se rapporte au plan de développement 2020 et le second consiste en l'établissement d'un diagnostic économique pour déterminer les défaillances et proposer les réformes adéquates. Autrement, je pense que la Tunisie a des avantages comparatifs dans des domaines comme le tourisme. D'ailleurs, je suis content de la levée de la restriction de voyage vers le pays par le Royaume-Uni et le Japon. Reste à dire que l'on s'est longtemps concentré sur le tourisme balnéaire et de masse. Or, il convient de miser sur le grand patrimoine culturel du pays pour ainsi diversifier l'offre touristique et cibler le haut de gamme.

Mais le pays a besoin de développer son infrastructure pour parvenir à monter en gamme...

En Tunisie tout comme en Égypte ou encore en Ouzbékistan, pays qui regorgent d'un patrimoine culturel, nous essayons de trouver des projets susceptibles d'attirer les investissements mais qui soient également bancables. Ici je me réfère à l'exemple du Caire (Égypte) où l'on travaille sur un grand projet alliant le patrimoine culturel, les hôtels, l'artisanat tout en veillant sur la protection des sites historiques.

Y a-t-il un budget réservé à des projets pareils la Tunisie ?

On n'a pas de contraintes budgétaires. Dès lors qu'on trouve des projets intéressants, on les financera sans aucun problème. Puis, il faut dire qu'il y a d'une part des projets publics dans lesquels on veut que l'État tunisien soit aux commandes. D'autre part, il ne faut pas perdre de vue que la Banque a jusque-là financé des projets initiés par le secteur privé (à hauteur de 65%).

On aimerait garder ce taux pour le secteur privé avec lequel nous traitons directement et dans tous les secteurs.

Ne pensez-vous pas, par ailleurs, que la Tunisie devrait tirer profit de la croissance économique qu'enregistre l'Afrique subsaharienne ces dernières années ?

C'est l'autre aspect dont j'allais vous parler. Nous pensons que les PME tunisiennes ont aujourd'hui besoin de partenaires assez forts et puissants pour les accompagner dans leur voyage vers ces destinations. Dans ce sens, nous pouvons jouer un grand rôle dans l'avenir. Notre stratégie-pays influera ces dimensions et sera prête et présentée à la presse dans cinq à six mois. Nous avons une grande confiance en votre pays et nous nous emploierons à à ramener beaucoup d'investisseurs étrangers, surtout ceux qui ne connaissent pas la Tunisie, lors du Forum d'investissement régional que nous organiserons ici en Tunisie en 2019.