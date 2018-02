Tunisie: Une profonde séduction

Le privilège qui permet d'entrer dans la postérité est le domaine exclusif des équipes d'exception. Indépendamment de l'enjeu et du degré d'importance d'un match, c'est essentiellement l'esprit du jeu qui évolue. Qui prend une nouvelle forme, une autre dimension.

L'histoire ne dit pas encore si le CA est bel et bien lancé sur la bonne voie après les cinq victoires consécutives remportées en championnat, ponctuées tout particulièrement par le succès significatif lors du derby.

Il est évident que la remontée clubiste devrait en tout état de cause découler d'une certaine cohérence. D'une adhérence et d'une mobilisation à toutes épreuves.

La première remarque qui nous vient à l'esprit est que le CA sait être efficace. Comme il sait aussi gagner. Le degré d'accomplissement auquel l'équipe est arrivée lui donne l'opportunité de se fixer de nouveaux objectifs. L'une des principales vertus de l'équipe a été, de tout temps, et l'est encore et toujours, cette aptitude à se remettre constamment en question. Chose qui ne manque pas à chaque fois de lui indiquer le chemin à suivre, mais aussi ce qui lui avait échappé déjà.

Le CA d'aujourd'hui donne l'impression d'avoir son propre style, son mode d'emploi et sa marque de fabrique. Au-delà des considérations liées au résultat, au jeu et au comportement sur le terrain, celles qui ont rapport aussi avec l'aspect technique, le concret dans l'équipe clubiste, c'est l'efficacité. Telle est la devise d'une équipe qui se lance aujourd'hui dans une opération de séduction profonde.

Très recherchée dans le football actuel, la manière clubiste apparaît comme un élément important dans la réhabilitation sportive. Ce n'est pas un hasard si Bertrand Marchand parvient à redonner confiance aux joueurs. Débarqué pour renouer avec les bonnes habitudes, il s'est encore trouvé dans l'obligation d'innover. Les responsables savaient parfaitement que si l'équipe n'avance pas, elle risque de sombrer. Alors, ils ont trouvé leur quête dans un entraîneur qui a vraiment le profil de sauver les meubles.

Dans la littérature sportive, la réussite clubiste n'est pas seulement l'œuvre de ses joueurs et son entraîneur sur le terrain, mais aussi celle de la prise de conscience de la part de tous ses acteurs.

Ce que l'équipe vient de montrer inspire une image moderne et forte. L'idée qu'elle donne laisse penser que toute réussite n'est seulement d'ordre technique, mais aussi et surtout celle de tout un environnement. Les choses changent. Pas uniquement sur le terrain, mais également là où se conçoit et s'oriente l'avenir du club.

Quelque chose nous dit que le CA est en mesure de dégager une autre tonalité, et rien n'empêche que le jeu fasse partie de plus en plus de l'enjeu. Tout est désormais question de moyens, de profil et d'aptitude.