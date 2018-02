Tunisie: Au-delà des frontières

En Tunisie, depuis le début du mois, étudiants et résidents en médecine, l'équivalent… Plus »

Le 23 février, aura lieu une rencontre à l'Islt avec Mme Loredana Polezzi, professeur à l'Université de Cardiff et co-chercheur du projet TML. L'événement présentera les aspects les plus novateurs du projet TML en termes de pédagogie et de recherche sur les langues, le multilinguisme et la traduction au XXIe siècle.

Les travaux issus de ces ateliers seront exposés au public jusqu'au 7 mars prochain dans le cadre de l'exposition Beyond Borders à Tunis, sous la direction artistique de Viviana Gravano et Giulia Grechi.

