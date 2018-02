Tunisie: Les prémices d'une relance

Ainsi, les investissements réalisés ont progressé de 9,5%, pour un montant de près de 1500 MDT contre 1360 MDT en 2016. On indique également que le nombre d'emplois créés a reculé de 1,2%, soit 16873 postes contre 17076 en 2016.

A ce niveau, M. Bachouel précise que le taux de réalisation des extensions est généralement plus élevé que celui des créations, dépassant les 75%. En 2017, on a enregistré un montant d'investissement de 1124,2 MDT pour les extensions alors qu'il est de 365,1 MDT seulement pour les créations. Au niveau de la création de l'emploi, la courbe est inversée puisque les postes créés par les projets de créations sont plus élevés que ceux créés par les projets d'extension, soit respectivement 9818 et 7055.

M. Bachouel a souligné également que la promulgation d'un nouveau cadre pour l'investissement, en l'occurrence la loi sur l'investissement, a impacté en partie les intentions d'investissement. "C'est un facteur qui a participé à cette évolution, surtout après avril 2017 et la mise en oeuvre des privilèges fiscaux accordés aux investisseurs, en particulier dans les zones de développement régional", affirme-t-il.

Evaluation

En ce qui concerne le suivi de la réalisation des projets d'investissement déclarés, l'APII a procédé à la réalisation d'un sondage d'évaluation pour la période 2013-2016. Un sondage qui a concerné 7090 projets pour les investissements qui dépassent 100 MDT, pour un montant total de 14835,4 MDT et un total de 175353 postes d'emploi. On indique que cet échantillon représente 47,5% des projets déclarés durant la même période.

L'enquête a montré que le taux de réalisation avoisinne les 54% en termes de nombre de projets, les 34,2% en termes d'investissement et de 28,9% en termes de créations d'emploi. On précise que les déclarations d'investissement enregistrées ne sont réalisées qu'après quatre années, avec un taux de 53,65% pour le nombre de projets, de 46,28% pour les montants investis et de 31,87% pour le nombre d'emplois créés.

Création d'emploi

D'un autre côté, l'enquête a révélé que les projets totalement exportateurs sont les plus générateurs d'emplois, soit une progression de +63,7% pour la création de plus de 32 mille emplois. Les projets autres que totalement exportateurs ont enregistré une évolution de +36,6% seulement (18577 projets), soit près de 4 mille postes d'emploi, bien qu'ils représentent 76,8% du volume des investissements réalisés contre 23,2% pour les projets totalement exportateurs.

En termes d'évolution par nationalité, le sondage a montré que le nombre des projets tunisiens réalisés a évolué de 79%, de même pour leur volume d'investissement et la création d'emploi, soit respectivement 65% et 52%. Pour les projets de partenariat, l'évolutione est moins importante, avec des taux de réalisation de 35% pour le volume d'investissement de 48% pour la création d'emploi.

Au niveau sectoriel, le secteur agroalimentaire se place au premier rang, avec un taux de réalisation de 31,4% pour le volume d'investissement, suivi du secteur des industries mécaniques et électriques (18,1%) et des industries de matériaux de construction, de céramique et du verre (15%). Les taux de réalisation les plus faibles sont enregistré dans le secteur du cuir et chaussures (0,7%) et le secteur textile et habillement (5,6%), bien que ce dernier ait enregistré le taux de réalisation d'emploi le plus élevé (+39,9%).

En ce qui concerne le suivi de la réalisation des investissements, M. Bachouel a affirmé que l'Apii est en train de formuler des efforts à ce sujet. Il a souligné qu'il existe certains investissements qui ont bénéficié de privilèges fiscaux et qui n'ont pas été réalisés. Ce sont des investissements qui seront identifiés et l'action envisageable est le retrait des privilèges fiscaux. Une question qui sera abordée plus amplement, selon lui, dans la prochaine rencontre avec les journalistes.