Tunisie: Le sommet régional d'investissement de la Berd

Chakrabarti, qui était accueilli par le président de la République, Béji Caïd Essebsi, au palais de Carthage, a également affirmé que « la coopération avec la Tunisie revêt une importance symbolique pour la Banque qui soutient l'expérience démocratique tunisienne à travers l'appui de sa transition économique», selon un communiqué de la présidence de la République.

Et d'ajouter que « la Berd continuera à soutenir l'économie tunisienne à travers le financement d'un nombre de projets de développement dans les régions intérieures et le renforcement des capacités des entreprises, notamment les PME, pour accéder aux marchés africains et européens.

De son côté, le président de la République a souligné l'importance accordée par la Tunisie à sa coopération avec la Berd, appelant à renforcer la coopération et les financements mobilisés par la banque au profit de l'économie tunisienne, en ciblant davantage la consolidation des capacités des jeunes en matière d'investissement, de renforcement du rôle des PME dans l'économie et de développement des régions intérieures via des projets dans les domaines d'infrastructures et d'énergies renouvelables.