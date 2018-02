Tunisie: Encore du chemin à parcourir

Les réseaux sociaux, le nouveau défi

Il est également notoire que certaines administrations misent sur les réseaux sociaux afin de rester en perpétuel contact avec les populations jeunes. Ainsi, on y publie des communiqués, des préavis, de nouvelles mesures prises, etc. D'autres estiment que seule l'administration concernée détient le monopole de l'information. Néanmoins, la transparence et la redevabilité sont le devoir de l'administration envers les citoyens, peu importe leurs qualificatifs.

Les fonctionnaires publics ne sont pas encore habitués à ces nouvelles pratiques, toutefois indispensables. Un autre bémol. Les versions des sites web de plusieurs ministères ne sont pas actualisées et parfois on n'y trouve pas des versions mobiles. Les autorités sont appelées à mettre en marche une administration digitale, où l'accès à l'information serait sa clef de réussite, et un moyen pour réconcilier et renouer avec le citoyen lambda.

Ainsi, elles ont du pain sur la planche et encore du chemin à parcourir pour subvenir aux besoins des Tunisiens en termes d'efficacité et, surtout, de persuasion, la clé de voûte d'une stabilité sociale. Ajoutons qu'il ne faut point oublier les jeunes qui, à la moindre anicroche, ont recours à l'Internet pour s'informer et avoir vent de toutes les actualités du pays. Pour réduire davantage le fossé entre ces nouvelles générations et l'administration, qui fournit tout de même de nombreux efforts, les fonctionnaires doivent s'adapter aux nouvelles exigences et se doter d'un nouveau souffle de modernité technologique.