Angola: Les députés appelés à avoir une participation active à la IVe législature

Luanda — Le président de l'Assemblée nationale, Fernando da Piedade Dias dos Santos, a dit lundi, à Luanda, qu'il espérait que la législature actuelle soit marquée par une plus grande ouverture et un plus grand engagement de tous les députés, visant la concrétisation des aspirations du peuple.

S'exprimant lors du séminaire sur l'intégration institutionnelle des députés de la IVe Législature de l'Assemblée nationale, il a exprimé le besoin d'atteindre des niveaux de connaissance de l'activité parlementaire qui placeraient les députés à la hauteur des exigences d'un hémicycle dynamique et moderne.

Fernando da Piedade Dias dos Santos estime que si les parlementaires unissent leurs forces, les objectifs seront facilement atteints et ils seront capables de relever les actuels défis.

Il a en effet chargé le Secrétariat général du Parlement d'accélérer la préparation du plan de formation des députés sur les différents sujets nécessaires à l'accomplissement de leurs responsabilités en tant que représentants du peuple.

Selon la source, il est prévu, dans cette nouvelle législature, d'améliorer les procédures dans les différents domaines parlementaires, en mettant l'accent sur la législation et la surveillance, en promouvant des programmes de formation continue afin que les parlementaires puissent mieux faire face à la réalité des parlements modernes.

Pour le président de l'Assemblée nationale, la formation continue est essentielle à la formation individuelle du député, pour garantir l'accomplissement de leurs tâches et le renforcement des capacités de l'institution.

Ce séminaire de trois jours fait suite au Programme d'initiation et d'intégration des membres de la IVe législature de l'Assemblée nationale, dont la première étape a eu lieu en octobre de 2017.

La formation vise à offrir aux parlementaires, en particulier les nouveaux, une intégration harmonieuse dans la vie parlementaire, en leur fournissant les éléments leur permettant de jouer leur rôle de représentants du peuple avec plus de confiance.

Des sujets tels que le processus de légiférer et la bonne pratique du débat en spécialité, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, la participation du Parlement aux organisations interparlementaires et le rôle de la diplomatie angolaise dans le processus de maintien de la paix et de la sécurité internationale.