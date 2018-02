Cote d'Ivoire: Zuénoula - Tra Lou Yatoh Brigitte, la première reine des gouro, investie

Il y avait fête le 17 février 2018 à Grohounmfla, village de la sous-préfecture de Zuénoula.

Et pour cause, la nouvelle reine des Gouro, Tra Lou Yatoh Brigitte a été intronisée en présence du chef de Bohizra et chef central de la chefferie traditionnelle du département de Zuénoula, des chefs de tribu, chefs de village, de canton, et de chefs de terre. Celle-ci aura à diriger 37 villages dans le canton Nionos qui se subdivise en quatre (4) tribus (Mins, Bié, Douonou et Yonos).

Djè Bi Djè Robert, chef de Bohizra et chef central de la chefferie traditionnelle du département de Zuénoula a saisi l'occasion de cette investiture pour inviter ses parents à se mettre résolument au travail. Il a regretté les « mauvais choix » faits quelquefois par les jeunes. Les exhortant à prendre des initiatives pour construire leur avenir. « Je veux voir des jeunes au travail. Que les jeunes donnent l'exemple du travail et du développement », a-t-il insisté. Et de conseiller : « Nous sommes condamnés à être un. C'est ensemble que nous ferons rêver nos populations, et que nous les mènerons du rêve à la réalité ». Il s'est engagé à apporter son soutien à Grohounmfla et au département de Zuénoula, dont il est fils.

Pour sa part, Ba Bi Ta chef de village de Grohounmfla a demandé la nouvelle reine investie de « mettre sa population au travail dans un esprit de paix et de solidarité ». Il a surtout insisté sur la nécessité pour le nouvel auxiliaire de l'administration de promouvoir au sein de sa population la cohésion sociale et le vivre ensemble si chers au Président Alassane Ouattara. Les cadres du département de Zuénoula n'ont pas été en reste. Ba Bi Ta les a invités à l'union et à la cohésion, gage du développement de leur département.

Notons qu'avant son départ de Grohounmfla, le chef central de la chefferie traditionnelle du département de Zuénoula Djè Bi Djè Robert a offert un bœuf aux populations.