Cote d'Ivoire: Rallye Bandama 2018 / Stéphane Peterhansel (pilote français)

La 44e édition du Rallye Bandama prévue 23 au 25 février 2018 verra la participation du célèbre pilote français, Stéphane Peterhansel.

Le pilote qui figure sur la liste des 36 équipages annoncés par la Fédération Ivoirienne de sport automobile a foulé le sol ivoirien le samedi 17 février 2018. Il a été accueilli par le président Alain Ambrosio à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Interrogé sur l'enjeu de sa participation, Stéphane Peterhansel dit être là pour prendre du plaisir à cette 44e édition du Rallye Bandama. « Je veux prendre le maximum du plaisir au Bandama. Je choisis les courses qui me donnent du plaisir (... )

Au-delà du résultat c'est de découvrir l'épreuve et profiter de l'épreuve », dira le pilote français. Stéphane Peterhansel et son copilote Andrea Peterhansel n'ont pas manqué de souligner que le Bandama constitue une difficulté pour eux. « Nous sommes des pilotes de rallye raid, c'est-à-dire 15 jours de courses, des spéciales qui font 300, 400, 500 ou 600 km. Là nous sommes sur un format un rallye traditionnel ; La première difficulté sera la reconnaissance et la prise de note. Si nous devons être performant, il va nous falloir avoir une méthode de reconnaissance ; prendre de note sur chaque virage ; ce qui n'est pas notre spécialité. Nous allons essayer de nous adapter à ce format d'épreuve où la plus longue est de 60 km. Pour nous les pilotes du raid, 60 km c'est juste un petit échauffement.

Nous ne sommes de grand spécialiste pour ce type d'épreuve "sprint" », a indiqué "Monsieur rallye Dakar". Pour rappel, Stéphane Peterhansel détient le record de victoires au Rallye Dakar avec 13 victoires, 6 en catégorie moto avec Yamaha (1991, 1992, 1993, 1995, 1997 et 1998) et 7 en auto, avec Mitsubishi (2004, 2005, 2007), Mini (2012, 2013) et Peugeot (2016, 2017).