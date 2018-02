Togo: Courant derrière un traitement bon marché, 33 personnes se font infecter au VIH SIDA par un faux médecin

Aux dires des habitants de la localité, leur bourreau, ce faux médecin, les traitait pour des affections courantes, mais visiblement, ne changeait que rarement les aiguilles et les seringues qu'il utilise souvent pour plusieurs reprises. Et ceci, parce que leur proposant un traitement bon marché.

Les faits se sont produits dans la région de Bangarmau au Nord de l'Inde. L'homme activement recherché par la police locale suite à une plainte déposée contre lui aurait infecté les patients en utilisant des seringues et des aiguilles contaminées pour faire ses injections. Outre cette plainte, la police indique que le département de la santé de l'Etat avait lancé une enquête à la suite de rapports faisant état d'un nombre élevé de cas d'infection au VIH dans la région de Bangarmau. Aussi, que des équipes avaient été envoyées dans la région afin de tester la population. Et donc, sur un total de 566 personnes, 33, dont cinq enfants, ont été testées positives au virus du sida.

