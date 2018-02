Cote d'Ivoire/Mali: Les « Guêpes » de Williamsville pour une page d'histoire

Surtout que cette formation malienne, en plus de Ntji Samaké, l'unique buteur malien à l'aller, et du gardien de but, Djigui Diarra (vainqueur de la Coupe de la Confédération 2009), s'appuie sur une ossature qui garantit un minimum de cohésion, base de la stratégie de l'entraîneur du club Sékou Bako Seck.

Au milieu, le trio Doumouya Moussa, Ettien Kouakou et Ben Nahon tient la corde. L'attaque sera l'affaire de Gbé Vigori, Amédé Tidiane et Zan Bi Roland. Si ce match est peut-être celui de la confirmation pour le Wac, il ne faudra pas vite enterrer le Stade Malien.

Copyright © 2018 Confederation of African Football. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.