Tunisie: «La déchirure»

Malgré le froid et la projection en milieu de semaine, assez tardive, le public a accouru nombreux pour assister à cette première du genre.

Une audience composée essentiellement de militants associatifs tunisiens et libyens, de représentants d'ONG et quelques acteurs de leurs propres vies. L'ambassadrice de France en Libye était présente au premier rang.

Sept ans après la chute de Kadhafi, les ressortissants libyens semblent vivre un exode sans fin. Forcés à faire des allers-retours entre leur pays, toujours livré aux factions rivales et armées, et la Tunisie, pays frontalier et frère, dans lequel, pourtant, ils se sentent comme étrangers, indésirables. Dans l'incapacité d'obtenir un statut de réfugié ni de se procurer un titre de séjour de longue durée, certains sont repartis chez eux, s'exposant aux dangers de l'insécurité pendant que d'autres, contraints et forcés, sont restés.

Surfacturation des cliniques

Malek Khadraoui, directeur du site Inkyfada, raconte à La Presse la volonté du documentaire de prouver l'infondé des stéréotypes qui circulent sur les Libyens, ceux qui viennent faire la fête, qui ont beaucoup d'argent, qui n'ont de cesse de provoquer l'augmentation des loyers et la flambée des prix. «Mais l'on découvre sept ans après que les Libyens vivent dans la précarité, dans l'illégalité, qu'ils ont un problème de liquidités et qu'ils souffrent entre autres de problèmes liés à la surfacturation pratiquée par les cliniques à leur encontre».

Parmi les personnes interviewées, une dame révèle le coût prohibitif d'un séjour de dix jours dans une clinique tunisienne ; 65.000 dinars sans les médicaments ! Dans l'incapacité de s'acquitter d'une telle somme, elle a été obligée de laisser en gage son passeport et celui de son fils.

On les voit à la fin du film quitter le pays clandestinement, dans l'ombre de la nuit, pour rentrer en Libye, laissant derrière eux leurs documents de voyage et beaucoup d'amertume.

La problématique des femmes seules bloquées en Tunisie sans travail, sans ressources et sans possibilité de rentrer chez elles, représente un des volets traités par le documentaire qui lève le voile sur des situations inextricables, des destins brisés, des personnes prises dans la tourmente des tracas administratifs, des problèmes de change, exposées de surcroît au regard réducteur de l'autre.

Ils ont préféré rentrer

Erige Sehiri, la réalisatrice, n'en est pas à son premier essai, elle a réalisé différents types de documentaires de créations ou des documentaires institutionnels. «La déchirure» est une enquête-télé, nous dit-elle, de 26 mn au cours desquelles sont exposés des profils de Libyens avec chacun sa propre histoire. La volonté de déconstruire par des scènes de la vie réelle et d'une voix féminine narrative et explicative les clichés qui visent «ces milliers de Libyens qui vivent parmi nous», est perceptible et revendiquée.

Une mission qui s'est avérée ardue, puisque de nature discrète, ils acceptent difficilement de se faire filmer et de s'épancher face à la caméra. Pourtant, quelques-uns ont accepté de s'exprimer sur «la police qui nous extorque de l'argent, les titres de séjour qui prennent fin le jour de l'obtention, le statut de réfugié qu'on nous refuse, les cliniques qui nous tarifient cinq fois le prix».

Le documentaire commence par une déclamation poétique décrivant la déchirure des Libyens arrachés à leur terre, voués à l'errance, qui ont vu leurs proches mourir, leurs souvenirs enterrés, leurs maisons détruites, leurs vies dévastées. A la fin, la voix off raconte le choix fait par certains de rebrousser chemin, au péril de leurs vies. Et s'il est vrai que bon nombre de familles libyennes ont acquis des biens immobiliers et vivent parmi nous, trouvant malgré l'exil une forme d'équilibre, le film parle de milliers d'autres qui tentent de survivre dans l'indigence, dans l'indifférence parfois, dans l'inconfort de l'interstice, lorgnant des terres proches, chères et ensanglantées.