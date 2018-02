Tunisie: Près de 2.000 projets et une enveloppe de 1.489 MD

En Tunisie, depuis le début du mois, étudiants et résidents en médecine, l'équivalent… Plus »

Les réalisations par secteur révèlent que le secteur des industries agroalimentaires a réalisé le volume d'investissement le plus important dans l'échantillon enquêté avec un taux de 31,4% suivi par le secteur des industries mécaniques et électriques (18,1%).

Achwek Ben Hassine Ben Ghozi, gestionnaire principale au Centre de documentation et d'information industrielle à l'Apii, a indiqué que les 3.826 projets réalisés qui ont mobilisé des investissements de l'ordre de 5.067,4 MD ont permis la création de 50.678 emplois. Le taux de réalisation de ces projets a atteint près de 54%, a-t-elle encore précisé, ajoutant que les projets d'extension ont permis de réaliser 71,3% des investissements et de créer 43,2% des emplois.

Au cours de la période 2011/2016, le taux de réalisation des projets s'est situé à 44%, contre 54% avant l'année 2011, a-t-il encore affirmé. Et d'expliquer cette régression par le manque de visibilité et le retard enregistré au niveau de l'adoption de la loi sur l'investissement.

