Tunisie: L'art de communiquer avec l'autre

Et c'est un exercice toujours renouvelé et toujours motivant. La cause est simple : l'auteur de l'ouvrage vous oblige à trouver à chaque fois que vous visitez son écrit un aspect nouveau, une approche nouvelle.

Avec son livre «Les 7 portes de l'enfer», Tarek Chaâbane, éducateur et spécialiste en matière de communication et de formation, propose au lecteur son aventure avec les jeunes, les enfants et les vieux pour «pouvoir s'intégrer dans la société, vivre avec l'autre dans un cadre de respect et d'acceptation mutuels et de vivre-ensemble».

Le livre est intitulé «Les 7 portes de l'enfer». En réalité, il s'agit des 7 clés susceptibles de fermer les 7 portes de l'enfer.

Et le lecteur de vivre au rythme de beaucoup de questionnements : sommes-nous tous capables d'écouter l'autre, y a-t-il des lignes rouges à ne jamais dépasser quand on parle avec les autres, faut-il se fier toujours à ce qu'on aperçoit, les croyances sont-elles toujours source de vérité, le devoir du respect, le respect de soi-même et le respect de l'autre, comment poser une question à son interlocuteur de manière à ne pas le froisser ou susciter sa suspicion et enfin comment apporter son aide ou son assistance à l'autre sans l'importuner ou lui faire sentir sa faiblesse ou son incapacité ?

Partant de son expérience de terrain, Tarek Chaâbane raconte plusieurs de ses aventures avec les personnes âgées qui n'aiment pas qu'on les traite comme des enfants en besoin de soutien constant, avec les petits enfants qui peinent à s'exprimer facilement, avec les adolescents dont les croyances sont un peu étranges ou qui font montre de convictions contraires à celles répandues, etc.

Un petit fascicule rédigé dans une langue accessible à tout le monde. Il a le mérite de donner au lecteur les moyens d'éviter de commettre l'irréparable en communiquant avec l'autre. Il peut aussi ouvrir la voie à la réalisation de la réconciliation avec soi-même en se réconciliant avec les autres.