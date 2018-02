Tunisie: «J'avais la conviction de marquer... »

On a fait le match qu'il fallait. Je tiens à féliciter mes coéquipiers qui ont été présents tout au long de ce derby. Le staff technique a été très clairvoyant dans sa stratégie. Cette victoire me fait plaisir pour les supporters, les dirigeants du club et les joueurs qui se sont donnés à fond pour battre un adversaire de la trempe de l'Espérance.

Quelle a été la force de l'équipe clubiste face aux «Sang et Or?

Face aux «Sang et or», nous avons eu une force collective et une détermination pour bloquer leurs manœuvres. Nous avons analysé le match EST-ESS et nous avons décelé plusieurs défaillances dans le jeu espérantiste, à l'instar de la faiblesse de Dhaouadi et de l'incapacité de Kom à orienter le jeu.

Nous alllons continuer à développer un bel esprit irréprochable, dans les prochains matches de la Ligue 1.

Quel a été le tournant du match ?

Incontestablement, mon but avant la fin de la première mi-temps, cette égalisation est venue au bon moment pour nous relancer lors de la reprise. J'étais sûr de marquer ce but.

En effet, depuis quelques jours, j'ai eu le pressentiment de marquer ce but à Moez Ben Chrifia.

Que signifie pour vous ce derby?

Le derby pour moi, c'est le meilleur match du championnat où le CA et l'EST s'affrontent dans une ambiance magique. J'ai eu toujours des frissons avant d'entrer au stade. C'est un match où il y a une envie de vaincre incroyable.

Deux balles arrêtées, deux buts: ce fut un bilan positif pour battre l'EST?

Nous n'avons cessé de travailler pour ce genre de situations. Les balles arrêtées sont devenues des armes pour gagner des matches. Ce fut pour moi une stratégie payante. Le mérite revient au staff technique et aux joueurs qui sont assez lucides pour ce genre de situation.

Et maintenant?

Nous sommes à notre 5e victoire consécutive. Nous sommes sereins pour continuer à gagner et à nous approcher de l'EST. Nous sommes convaincus d'y arriver. Le championnat est encore long et qui sait? Il faut avoir la certitude d'atteindre nos objectifs.