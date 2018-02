Tunisie: La thérapie par la musique

En Tunisie, depuis le début du mois, étudiants et résidents en médecine, l'équivalent… Plus »

Hatem Ben Amara n'avait plus qu'à sortir son calepin et appeler ses amis : Lotfi Bouchnaq, Slah Mosbah, Chedly Hajji, Hédi Donia, Mounira Hamdi, Alya Belaïd, Moncef Abla, Abdelwahab Hannachi, Soumaya Hathroubi, Mohamed Mouhi, Hmada et même la blogueuse-actrice Mariem Ben Moulahom.

Le gouverneur de la région, lui aussi, a donné du sien. Le ministère des Affaires culturelles, par commissariat régional à la Culture interposé, a répondu présent. Notre ami Afif Kchok, hôtelier, journaliste à la base, a offert la grande salle de son hôtel et a mis plus d'une cinquantaine de chambres à la disposition de ceux qui viendront animer le méga-concert organisé au profit de Fayçal Rejiba.

C'est alors que tout Bizerte s'est mobilisé pour lui. Tout Bizerte et toute la Tunisie, je veux dire. Kamel Robbana, directeur de Radio Oxygène, donne l'alerte. Le Club de l'information et de la presse du Nord basé à Bizerte dont il est directeur a bougé.

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.