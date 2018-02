Tunisie: L'Agence finance de nouveaux projets

En Tunisie, depuis le début du mois, étudiants et résidents en médecine, l'équivalent… Plus »

Kitaoka a, par ailleurs, souligné «l'importance du climat tunisien d'investissement et du positionnement géographique du pays dans le développement de ses investissements étrangers», faisant état de « la volonté de nombre d'hommes d'affaires, de décideurs économiques et d'entreprises japonais d'orienter leurs investissements vers la Tunisie, outre l'intérêt porté par son pays à la Tunisie en tant que destination touristique». Le président de la Jica a, en outre, évoqué la coopération entre la Tunisie et la Jica dans le domaine du développement des PME, faisant remarquer que l'expérience de son pays dans ce domaine a fait ses preuves dans plusieurs pays».

Le responsable japonais a fait savoir que la réunion a essentiellement porté sur les relations de coopération dans les domaines du développement et de l'investissement, entre la Tunisie et la Jica, affirmant que «ces relations aux aspects multiples vont se renforcer dans le futur, à travers le financement, par l'agence, de nouveaux projets en Tunisie», selon un communiqué publié par la présidence du gouvernement.

