Sénégal: Commerce - Hausse des prix des produits importés

Selon l'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD), les prix des produits à l'importation ont progressé de 2,8% en décembre 2017, comparés à ceux du mois précédent.

Cette évolution est essentiellement imputable à la hausse des prix des produits des groupes «matières premières animales et végétales» (+7,1%), «alimentation - boisson -tabac » (+5,5%), «autres demi - produits» (+3,1%), «produits finis destinés à l'industrie» (+2,4%) et, dans une moindre mesure, « énergie et lubrifiant » (+0,6%) .

Toutefois, le repli des prix des produits du groupe « matières premières minérales» (-28,4%) a modéré cette hausse. Comparés au mois décembre 2016, les prix des produits à l'importation se sont repliés de 3,0%. Sur les douze mois de 201 7, ils ont augmenté de 7,2%, relativement à ceux de la période correspondante de 2016.

Les prix des produits sous -jacents se sont renchéris de 3,2% et ceux des produits volatils ont fléchi de 0,3%. Par rapport au mois de décembre 201 6, les prix des produits sous -jacents et volatils ont connu des baisses respectives de 2,7% et de 5,3% .

Sur les douze mois de 2017, les prix des produits sous-jacents et volatils se sont relevés respectivement de 5,8% et de 9,3%.