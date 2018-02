Togo: Au menu du dialogue, situation des détenus et échéances électorales

L'opposition a également tenu à parler hier des prochaines échéances électorales. Des locales et des législatives sont prévues cette année au Togo et l'opposition avait des réclamations concernant ces scrutins, comme l'explique la facilitation ghanéenne, par la voix de son ambassadeur, Daniel Osei : « Ils ont demandé à ce que la partie gouvernementale fasse un effort pour suspendre ces activités jusqu'à ce que la partie de l'ordre du jour qui discute des réformes électorales soit terminée.

Les autorités togolaises ont indiqué que ces sept détenus pourraient déposer le plus rapidement possible une demande de mise en liberté provisoire. Les procédures en cours concernant ces incendies ne seront pas abandonnées.

Les discussions politiques reprendront vendredi au Togo. Après quelque six mois de crise, ce dialogue s'est ouvert, hier, lundi 19 février, sous facilitation ghanéenne. Mais il est déjà suspendu et ne reprendra que vendredi.

