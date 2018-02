Afrique de l'Ouest: Flux financiers illicites - l'Afrique de l'Ouest perd 50 milliards de dollars

Le rapport va au-delà de l'analyse traditionnelle des flux financiers illicites (qui met généralement l'accent sur l'ampleur des pertes financières) et représente la première étape vers la construction d'une analyse plus qualitative de la manière dont les activités illicites ou criminelles peuvent interagir avec l'économie, la sécurité et le développement d'une région particulièrement vulnérable aux FFI.

Ce rapport examine la nature de treize économies criminelles et illicites, qui sont souvent liées quand elles ne se renforcent pas mutuellement, en vue d'identifier les conditions qui permettent aux flux financiers illicites de se développer et leurs impacts sur le développement.

Pour la BAD, avec les flux financiers illicites (FFI), il ne pose pas seulement un problème de pertes financières. Le rapport entend examiner la question suivante : "Comment les activités illicites ou criminelles peuvent-elles, au-delà, interagir avec l'économie, la sécurité et le développement dans les pays et régions particulièrement vulnérables aux FFI ?"

Au-delà de l'Afrique de l'Ouest, observe la Banque, "ce sont des montants astronomiques qui échappent [chaque année] aux radars des autorités et régulateurs économiques pour quitter l'Afrique en toute illégalité et se voir transférés en Europe ou ailleurs dans le monde".

