Entrés en regroupement depuis ce dimanche 18 février, les Lions du Sénégal ont engagé au pas de charge, la préparation en vue du tournoi aller des éliminatoires du Mondial 2018, prévu du 23 au 25 février. Les Lions n'ont eu droit qu'à deux séances d'entrainement hier, lundi, au stadium Marius Ndiaye.

Un premier contact que le nouvel entraineur Abdourahmane Ndiaye Adidas a mis à profit pour mettre l'accent sur le travail mental de ses joueurs en attendant de s'envoler ce mardi, pour le Mozambique

L'équipe nationale de basket ne devra finalement se contenter que d'une journée pour engager la préparation du tournoi aller des éliminatoires du Mondial 2018, prévu du 23 au 25 février.

Entrés en regroupement depuis dimanche, les Lions ne sont descendus hier, sur le parquet du stadium Marius Ndiaye que pour effectuer seulement deux séances d'entraînements.

Mais que le nouveau sélectionneur Abdourahamane Ndiaye devra se suffire pour insister sur le mental. «Comme nous n'avons pas beaucoup de temps de préparation et que les échéances sont devant nous, on a essayé de mettre l'accent, au-delà des compétences techniques, sur le mental. On a envie de travailler dur, se concentrer sur notre objectif et aller jusqu'au bout », a souligné le coach des Lions.

Le technicien sénégalais entend ainsi, à travers ce déplacement, et cette entame de compétition, envoyer un message fort ou encore créer une nouvelle dynamique avec les Lions.

« Les obstacles que nous rencontrons aujourd'hui ne doivent pas nous empêcher d'entacher notre volonté d'aller de l'avant. On a envie d'aller jusqu'au bout et envoyer un message fort à nous-mêmes, aux Sénégalais qui aiment beaucoup le sport et le basket en particulier.

On a aussi envie de créer une nouvelle dynamique par rapport à tous ceux qui nous entourent», dira t-il. Et l'emblématique capitaine des Lions, Maléye Ndoye, de poursuivre : «On va travailler physiquement et mentalement.

Sur le terrain, nous allons prendre match par match et essayer de ramener le maximum de points possibles. Nous allons étudier les équipes que nous allons affronter à Maputo. Nous aurons le temps de se concentrer sur eux, bien le faire pour mieux les appréhender », promet-il.

Pour rappel, l'équipe du Sénégal est logée dans la poule D avec le Mozambique, la Ré- publique Centrafricaine et la Côte d'Ivoire.

Attendus mercredi dans la capitale mozambicaine, les Lions entrent en lice ce vendredi 23 février, en affrontant à 18h 30, la Centrafrique.

Ils disputeront leur deuxiéme match le samedi 24 février à 20H30 contre la Côte d'Ivoire, avant de boucler, dimanche 25 février, à 19H30 contre le Mozambique.