Sénégal: Contrôle du Guédiawaye Football Club - Son recours cassé par la fédération

La bataille juridique entre l'association GFC Pro et la société Jappo Sa de Djamil Faye pour le contrôle du club GFC est loin de connaitre son épilogue. La décision du CNRL, suite au recours introduit par Diamil Faye, est finalement cassée par la fédération.

Une décision récusée par la société Jappo Sa et son avocat n'exclut pas de porter l'affaire devant le tribunal arbitral du sport (TAS)

C'est un Djamil Faye très en verve qui a fait face à la presse, suite à l'annonce de cassure de son recours qui lui avait donné espérer, un moment, de pouvoir reprendre l'équipe qu'il se glorifie d'avoir organisée, managée et relancée sur le plan sportif.

Pour le manager du sport, c'est un plan ourdi par les responsables de la fédération et de la Ligue Pro pour le liquider. Peine perdue, selon lui.

«Maintenant, ils ont pris leur dé- cision, ils sont en phase de guerre. Que plus personne ne nous appelle, qu'il s'appelle le maire de la ville, ou le député de je ne sais quoi. On ne veut plus entendre qui que ce soit, maintenant les négociations sont derrière nous », a martelé le président de Jappo Sa.

Revenant sur la décision de la fédération, Diamil Faye dira : « C'est inadmissible, la décision de la fédé. Il y a des chartes avec des chambres indépendantes et tu viens dire que la décision prise par la chambre d'appel ne te plait pas et tu décides de casser parce que tu veux faire perdre la personne de Diamil Faye. Ce sont des magistrats et ils connaissent le droit», a laissé entendre Djamil Faye.

Avant de poursuivre : « Depuis le début de la crise, on a adressé une correspondance à la Chambre nationale de ré- solution des litiges qui n'a pas répondu.

C'est en ce moment qu'on a saisi la plus grande chambre qui est la Chambre des recours, ensuite après audition la Chambre des recours nous a renvoyé encore à la CNRL.

Après nous avoir écoutés, elle a pris la décision de suspendre les matchs de l'association concernant le club jusqu'à ce que l'article 4.8 entre les deux entités soit élucidé », explique toujours le patron de Jappo SA ».

LE TAS SAISI EN CAS DE NECESSITE

Selon lui, une rencontre a été arrangée entre les deux entités avec un procès-verbal signé et où on a mentionné que pour que Jappo Sa cède le club, on doit lui verser des dommages et intérêts qui se chiffrent à 700 millions, comme le stipule l'article 4.8.

« Et à partir de cet instant, le litige s'est accentué avec la Chambre nationale de résolution des litiges qui fait volte-face pour donner raison à l'association, arguant que nous avions renoncé à demander les 700 millions constituant les dommages et intérêts ».

Et Djamil Faye d'indiquer que ce n'est ni une affaire d'argent encore moins d'intérêts et qu'il s'agit aussi de prendre en compte dans les négociations les employés de la société, des joueurs, l'entraineur entre autres personnes.

« Sur l'article 20, la loi indique que la décision prise par la chambre doit être sanctionnée d'un pv signé des participants, alors que nous n'avons rien signé encore moins reçu de pv », renseigne Djamil Faye qui s'indigne de la décision.

Pour Me Ndiaye, l'avocat de Djamil Faye, l'affaire sera portée au Tribunal arbitral du sport. « Ce qui s'est passé n'est rien d'autre qu'un parti pris, c'est de la farce, une mascarade.

J'ai toujours dit à Djamil Faye que tu vis un coup d'Etat permanent. Depuis qu'il a commencé à dénoncer ce qui n'allait pas dans le foot sénégalais, on ne lui a pas laissé de répit. Chaque jour, on essaye de le descendre.

Chaque mois, on convoque en conseil de discipline pour le déstabiliser mais ça ne passera pas .La fédé doit être neutre sur un litige entre l'association et Jappo Sa», a clamé l'avocat de Djamil Faye qui n'exclut pas de saisir le TAS en cas de nécessité.

Le patron de Jappo SA n'a pas manqué enfin d'égratigner la Ligue pro qu'il qualifie de caduque depuis plus de 6 ans.

La fédération en a aussi pris pour son grade car, selon lui, le patron a peur du style de management du sport transparent qui a amené Guédiawaye dans le gotha du foot sénégalais, une équipe qu'il avait même trouvée à l'agonie.