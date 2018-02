Et Thérèse Faye Diouf de renchérir sur le défi à tous les jeunes de se donner corps et âmes pour arriver à des résultats probants.

Outre les Domaines agricoles communautaires (DAC) crédités par des activités diverses et rentables, les projets et programmes arrimés aux offres de formation professionnelle sont des gages de promotion de l'emploi des jeunes au Sénégal», a dit le ministre Abdoulaye Diop.

Nous sommes accompagnés et appuyés par le ministre de l'Emploi, de l'Insertion professionnelle et de l'Intensification de la main-d'œuvre, Abdoulaye Diop, maire de Sédhiou. A ses côté, nous sommes honorés par la présence effective de Mme Thérèse Faye Diouf notre coordonnatrice nationale».

Et de renchérir sur la contribution des responsables des structures d'emploi des jeunes: «le coordonnateur de projet de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes (ANPEJ) et du Projet d'appui à l'emploi des jeunes et des femmes (PAPEJ) ont fait des communications sur les possibilités d'emploi et comment devenir créateur d'emplois, partant de demandeur d'emploi.

Copyright © 2018 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.