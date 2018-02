Cote d'Ivoire: Fondation Friedrich Ebert/Thilo Schöne (Représentant-résident) - « Nous avons élargi et adapté notre programme pour 2018 »

La Fondation Friedrich Ebert (Fes) a dévoilé, le 19 février 2018, à son siège, à Abidjan-Riviera-Attoban, son plan d'action 2018 en Côte d'Ivoire.

Le Représentant-résident, Thilo Schöne et les chargés de programme de la Fondation, Séraphin Konan Kouamé et Karamoko Diakité ont déroulé le plan d'action.

M. Schöne a indiqué que sa structure est prête à continuer d'accompagner la Côte d'Ivoire à relever les défis liés à l'inclusion sociale de la croissance économique, de la réconciliation entre les partis politiques. « C'est pourquoi, nous avons élargi et adapté notre programme pour cette année 2018 », a-t-il annoncé.

Il s'agira, à l'en croire, de continuer de créer des plateformes de débats sur la politique, la sécurité sociale, la migration, etc. Aussi la Fes compte-t-elle être présente dans les communes d'Abidjan et à l'intérieur pays à travers plusieurs débats et table-rondes.

Présente en Côte d'Ivoire depuis 1991, la Fondation Friedrich Ebert « veut contribuer à la réconciliation nationale et veut mettre le citoyen au centre du développement équitable à travers le dialogue et le partenariat ».

« En 2018, le contexte socio-politique est différent en Côte d'Ivoire qu'en 2011. Où, nous avons mis notre concentration sur la réconciliation, le monde syndical, le rôle du parlement et des droits de l'homme », a fait remarquer M. Schöne.

Pour son plan d'action 2018, l'innovation réside en l'accroissement de l'investissement dans la jeunesse. La Fes a décidé d'ouvrir une « deuxième génération à venir », à Bouaké.

Depuis 2005, la Fes a formé environ 350 jeunes sur la démocratie, le respect des opinions des autres et le renforcement de leurs capacités dans plusieurs autres domaines.

Notons que pour 2018, les activités concrètes vont s'articuler autour du « Programme Génération A Venir », du « Café politique », de « Brown Bag Lunches, un déjeuner-débat sur la réforme du secteur de la sécurité », des « Tables rondes : migration et syndicats » et « Etude et partages d'expérience ».