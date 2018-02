Sénégal: Temps de carême - Par-delà la prière, l'aumône et le jeune

Les fidèles chrétiens observent le jeûne depuis le mercredi 14 février dernier, «mercredi des cendres». Seulement, selon l'Eglise, le Carême ne se résume pas uniquement à la prière, à donner l'aumône et à jeûner.

Il est aussi un temps pour «faire de petites choses mais plein de sens» notamment stopper se priver de superflu, en donnant plus du temps à Dieu et aux autres.

Le Carême est une occasion donnée aux fidèles pour remettre du sens à leur vie, éclairée par la foi en Dieu qui nous aime sans restriction.

Cependant, nous sommes appelés à être honnêtes. Parce que toute acquisition, tout apprentissage, tout progrès nécessite qu'on se donne de la peine. Et, qui dit peine, parle de la souffrance.

D'importants efforts sont demandés aux chrétiens pendant ce temps de Carême notamment stopper leur course, s'arrêter, se priver de superflu, en donnant plus du temps à Dieu et aux autres. Ceci est dynamisant pour la vie intérieure et rend l'être heureux, selon l'Eglise.

DONNER DU TEMPS A DIEU

C'est un exercice simple, mais difficile à réaliser surtout dans un monde gavé de tout, stressé, bruyant, reconnait l'Eglise. Donner du temps à Dieu signifie tout simplement se donner le moyen un instant de comprendre la place de Dieu dans notre vie.

Et cela peut se faire ou se comprendre dans nos occupations quotidiennes (en chemin, au travail, à la maison, à l'école, dans la joie, ... (méditations). Passer d'un monde abstrait au monde réel (la vie, la mort et la résurrection).

Concrètement, il s'agit de voir quelle place nous consacrons à Dieu dans toutes nos occupations et mouvements. Pour comprendre que tout est Grâce dans ce monde.

Qui est à l'œuvre de nos occupations et mouvements (inquisiteur)? Et pourquoi tant d'attention, de tendresse et d'amour ?

Qui sommes-nous réellement pour que nous soyons tant aimés par Dieu, malgré nos pêchés ? Autant de questions qui nous interpellent, étant constamment appelés à la conversion dont le Carême est le temps favorable.

DONNER DU TEMPS AUX AUTRES

Il s'agit d'accorder un temps utile et nécessaire à son prochain. Là, il ne s'agit nullement de se donner du temps pour du temps à son prochain sous prétexte qu'il nous ait demandé de le faire.

Mais, prendre un peu de temps pour donner de la joie à son prochain, soit dans une discussion, par un petit sourire, un soutien morale, une écoute active et attentive, un merci appuyé, une sympathie...

Donner du temps à autrui, c'est également trouver du temps pour rendre service au prochain, sans avoir à attendre un petit merci.

Très souvent, nous oublions cette posture d'homme dépouillé, léger, facile à porter comme un joug léger, rendre service aux autres. Ce n'est pas parce que j'ai jeûné que je ne dois rien faire. Au contraire, «je ne dois nullement laisser ou donner l'impression d'avoir jeûné», enseigne l'Eglise.

Quand vous jeunez, ne laisser pas un air triste. Comme les hypocrites qui rendent le visage tout défait. «Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos.

Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau, léger.» (Mathieu 11,28-30.)

Par conséquent, il est demandé aux fidèles de faire ces efforts au quotidien. Et ne pas se dire: «je l'ai fait hier. Aujourd'hui, non!»

Des actes comme pour rendre visite aux prisonniers, les malades, donner à manger à ceux qui n'en ont pas, vêtir ceux qui sont dans le besoin... sont autant d'actes louables.