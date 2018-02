Cote d'Ivoire: Scolarisation des jeunes filles - Les personnels du lycée Gouverneur Abdoulaye Fadiga s'engagent

Très sensible à la cause de la gente féminine, le parrain Doum Fils, a promis prendre entièrement en charge les frais de scolarisation de dix jeunes filles du lycée Gaf, issues des milieux défavorisés. Il a, en outre offert un ordinateur complet aux personnels.

Le conférencier conclut que ces nombreuses actions, ont permis de faire changer de posture aux populations. Qui, plus en plus adhèrent au message du gouvernement.

En plus de tout ce que l'Etat et des Ong font en faveur du maintien de la jeune fille à l'école, Issouf Doumbouya, a indiqué que localement, son institution multiplie les campagnes de sensibilisation en mettant en avant les avantages à scolariser la fille, apporte une assistance multiformes (don de fournitures scolaires) aux filles dont la scolarité est menacée, intervient au sein des familles pour dissuader ou convaincre des parents réfractaires...

