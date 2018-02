En inaugurant hier, lundi 19 février les infrastructures routières de la région de Kaolack, les tronçons Dinguiray / Nioro /Poste Keur Ayip et Kaolack/Fatick dans le cadre du Plan Sénégal Emergent, le président Macky Sall dit prendre l'option d'accorder la priorité à l'investissement productif, aux infrastructures avec la réalisation de projets, de forages, de centrales énergétiques, d'équipements agricoles dans les villes et campagnes, les cités religieuses, les zones frontalières et enclavées.

C'est dans le cadre d'un engagement résolu pour l'équité et la justice sociale que Macky Sall s'est livré à une série d'inaugurations d'infrastructures routières dans les régions de Kaolack et Fatick.

Le président de la République a indiqué à cet effet que c'est avec fierté qu'il s'est exercé à l'inauguration de ces ouvrages qui constituent un maillon commun aux trois corridors trans-gambiens et à celui de Dakar/Bamako.

D'un coût d'investissement de 16,4 milliards tirés du Budget consolidé d'investissement (Bci), ces routes longues de 110 Kms au total, contribueront à la réhabilitation du réseau routier local et vont offrir aux populations une mobilité dans des conditions de confort et de sécurité répondant aux meilleurs standards internationaux.

Ce sont également des routes qui ont été construites suivant des solutions techniques novatrices afin de permettre une durabilité de l'Investissement.

Ainsi saluant au passage le rôle joué par la direction générale de l'Ageroute, le président Macky Sall s'est également donné le plaisir de préciser que la réalisation de ces infrastructures est symbolique d'autant plus qu'elle repositionne Kaolack et le Sine Saloum dans leurs fonctions de carrefour d'échanges et de poumon économique essentiel pour le développement inclusif et durable de notre pays.

Mais c'est aussi une manière de redonner un souffle nouveau aux politiques d'aménagement et de développement du territoire comme un moyen de renforcer l'attractivité et le dynamisme économique de la région à travers la valorisation de ses potentialités agricoles, halieutiques, pastorales et touristiques.

Aussi, il s'agit par là d'assurer davantage la circulation des personnes et des biens au nom de la complémentarité, de l'équité et la solidarité. Tout comme de conforter la continuité territoriale dans la Sénégambie méridionale et consolider l'intégration nationale et sous-régionale.

LA SECONDE PHASE DE PROMO-VILLE SUR LES RAILS

Annonçant par ailleurs l'autre programme d'intensification du réseau routier dont le lancement est prévu ce jour, mardi 20 février, le président de la République a saisi l'occasion pour donner des instructions à son gouvernement concernant le lancement de la seconde phase du programme promo-ville.

Un programme qui sera financé par la Banque Africaine de Développement pour une valeur de 15 milliards de Frs. Ce programme, selon le président Macky Sall, permettra la réalisation d'artères dans la commune de Kaolack (la route Médina Baye, le boulevard de l'Emergence, el la route de Ndangane).

LA REPRISE DE LA STATION PORTUAIRE DE KAOLACK REMISE A TABLE

Dans la même foulée, le chef de l'Etat a rassuré les populations de Kaolack pour ce qui s'agit du port. Il a ainsi annoncé sa reprise dans un avenir proche.

Pour cela, il a demandé au ministre de la Pêche et de l'économie maritime de voir avec la partie Coréenne les modalités de réalisation et de voir comment transférer une partie du terminal des hydrocarbures de Ndakhoga (Foundiougne) dans la ville de Kaolack pour démarrer sans délai le port de Kaolack qui commencera par cette grande activité.

Aussi, a-t-il dit, le gouvernement veillera sur la réhabilitation du réseau ferroviaire. Autrement dit, la reprise du tronçon Dakar/ Tambacounda/ Bamako en passant par Kaolack, et cela dans les meilleurs délais.

Le président de la République ne s'est non plus empêcher de porter à l'attention publique qu'à chaque fois qu'il annonce un projet, les études de faisabilité sont déjà faites, tout comme le financement et le lancement des appels d'offre.

KAOLACK - CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION AGRICOLE : Macky Sall rassure le monde rural

Le président de la République qui visitait cette région à caractère agricole s'est longuement prononcé sur la campagne de commercialisation de cette année. Même si, au niveau de certains couloirs, on parle d'une mauvaise campagne, marquée par une surproduction vendue à compte-goutte, d'un marché extérieur timidement exploité, et de milliers de paysans qui peinent encore à écouler leurs graines, le président Macky Sall a tenu à rassurer le monde rural.

Dans un discours réconfortant, Macky Sall a porté à l'attention des producteurs les énormes efforts que l'Etat du Sénégal est en train de consentir pour répondre positivement aux préoccupations des uns et des autres.

Dans ce registre, le chef de l'Etat a cité les 181,7 mille tonnes déjà enregistrées par les entreprises huilières au 31 janvier dernier, contre 119 mille tonnes à la même période de l'année passée, mais également les 39.000 et quelques tonnes déjà acheminées vers l'étranger.

Ainsi, pour le président, cela témoigne des nombreux efforts du gouvernement dans la prise en charge de cette question.

Mais constate-t-il, il reste encore beaucoup à faire car le fait que l'Etat relève la barre des semences de 6000 à 55.000 tonnes, met à la disposition des paysans du matériel agricole de qualité et à nombre suffisant, offre en même temps des intrants de qualité et suspend la taxe de 40 Frs sur l'exportation, témoigne la volonté de son gouvernement de développer le secteur et d'accompagner le monde rural vers l'émergence.

Dans cette même dynamique, il a donné au Premier ministre et son collègue de l'Agriculture et de l'équipement rural, Pape Abdoulaye Seck, des instructions en faveur de la multiplication des points de collecte dans les villages.

Personnellement, Macky Sall s'est engagé à poursuivre ses pourparlers avec la Chine afin de faire venir en masse les citoyens de ce pays au Sénégal et les impliquer totalement dans les opérations de commercialisation.

Cette adresse aux producteurs a aussi été l'occasion de les sensibiliser sur les opportunités qui s'ouvrent à eux, car a estimé le président, la campagne n'est pas encore terminée et toute la production sera achetée avant sa fin.

TEMPS FORT-MACKY SALL A DIT

Après un dialogue soutenu avec de jeunes élèves de Popenguine alors qu'il était en route pour Kaolack et Fatick pour une tournée d'inauguration de routes construites et réhabilités, Macky Sall a affirmé : « Écouter les enfants, c'est entendre les vérités du temps.

Je suis ravi d'avoir entendu de ces jeunes élèves de Popenguine l'aspiration profonde à réussir dans une école apaisée et propice à l'éclosion de la connaissance, de la compétence et du savoir-être ».