Afrique: ADICOMDAYS - Le rendez-vous des influenceurs africains à Abidjan, les 1er et 2 Mars

Abidjan, le 20 février 2018 - Créés et organisés par Totem, agence de communication digitale spécialisée dans l’influence marketing et le brand content en Afrique, les ADICOMDAYS (Africa Digital Communication Days), réuniront les 1er et 2 mars 2018 à Abidjan, près de 600 influenceurs et professionnels de la communication digitale.

Après une première édition en 2017 organisée à Paris, cette deuxième édition qui se déroulera à l’Institut français de Côte d'Ivoire, à Abidjan, fait venir une trentaine d’intervenants africains et européens, spécialistes du numérique, du social media et du brand content (marques, influenceurs, médias, agences et institutions).

« À travers ces rencontres, nous souhaitons promouvoir des solutions et un modèle économique afin d’optimiser le retour sur investissement du digital pour les marques. Le numérique bouleverse les habitudes de produire et de consommer, et donc aussi de vendre et de communiquer », explique Kahi Lumumba, fondateur et président de Totem.

En Afrique, 70 % de la population a moins de 25 ans et 81% possède un téléphone mobile, soit 995 millions d’individus (la plus forte progression au monde depuis le début des années 2000). Le continent compte plus de 170 millions d’utilisateurs sur les réseaux sociaux. Estimés à 800 millions de dollars, les investissements dans la fintech ont augmenté de 300 % entre 2014 et 2016.

Parmi la trentaine de speakers, d’experts et d’influenceurs, seront présents de jeunes influenceurs du digital rassemblant une communauté de plus de 13 millions d’abonnés :

Uche Pedro, fondatrice du webzine Bella Naija, un site de lifestyle et de divertissement nigérian. Son blog compte plus de dix millions de vues par mois. Elle a plus de 715 000 abonnés sur Instagram et plus d’un million de followers sur Twitter.

Wil Aime, artiste créatif et comédien, rassemble sur Facebook une communauté de plus de 4 millions d’abonnés, plus de 78 000 via YouTube et 300 000 abonnés Twitter.

Fatou N’Diaye, fondatrice du blog Black Beauty Bag, plus de 200 000 followers la suivent sur les réseaux sociaux.

Loza Maléombho, créatrice de mode, d’origine ivoirienne, est suivie par 80 000 followers via Instagram, Facebook et Twitter.

La journée de conférence qui se déroulera à l’Institut Français se clôturera par la cérémonie des ADICOMAWARDS, au Cinéma Majestic du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, qui récompensera la créativité, le talent et l’innovation de la communication digitale africaine.

Le lendemain sera proposé (sur inscriptions) l’ADICOMDISCOVER, un focus sur les lieux du numérique à Abidjan où seront proposés des ateliers. Au programme : keynotes, panels, ateliers, formations, lunch meeting, networking, job dating, digital tour.

À propos de TOTEM EXPERIENCE

Totem Experience est le laboratoire de la créativité digitale en Afrique. Nous identifions et collaborons avec les meilleurs influenceurs et talents créatifs du continent pour produire du contenu original et capter l’attention des Africains. Nous mettons cette expertise à la disposition des marques, agences et médias souhaitant toucher une audience afropolitaine (Afrique + diaspora). Composée d’experts et de jeunes talents passionnés par les médias et la communication digitale, la société est implantée en France (Paris) et en Côte d’Ivoire (Abidjan).

