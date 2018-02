Cote d'Ivoire: Forum des marchés d'Adjamé - Vers un règlement définitif du litige !

Pour rappel, il faut souligner que le Forum des marchés d'Adjamé a été construit en 2001 sur la base d'un contrat de bail à construction (BOT) passé entre le promoteur (SICG) et la Mairie d'Adjamé et qui donnait un droit de jouissance au promoteur sur 25 ans.

Ce qu'il y a lieu d'appeler aujourd'hui « La tentative d'expropriation du Forum » à la Sicg et à la mairie d'Adjamé continue de dévoiler ces secrets, les méthodes, les hommes liges et surtout des pratiques administratives malsaines.

Le litige né en 2006 et qui oppose des commerçants du Forum des marchés d'Adjamé à la mairie de ladite commune et à la Société ivoirienne de concept et de gestion (Sicg) va-t-il aboutir sous peu à règlement « dans le respect des règles de l'Etat de droit ?

