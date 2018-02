Ile Maurice: Secteur public - Atelier de formation sur le nouveau Code de gouvernance d'entreprise

communiqué de presse

Le nouveau Code de gouvernance d'entreprise fera l'objet d'un atelier de formation qui se tiendra le lundi 26 février 2018 au Cyber Tower 1 à Ebène à l'initiative du ministère de l'Energie et des Services publics et le Mauritius Institute of Directors (MIoD).

Le forum sera animé par Dr Chris Pierce, un expert britannique en gouvernance. Les thèmes qui seront abordés sont : la position de Maurice dans la gouvernance d'entreprise au niveau international ; le Code national de gouvernance d'entreprise pour Maurice ; les huit principes du nouveau Code ; comment le nouveau Code diffère de l'ancien ; le rôle de l'auditeur ; et la mise en œuvre des lignes directrices du nouveau Code.

L'atelier de travail réunira une cinquantaine de hauts cadres du ministère de l'Energie et des Services publics ainsi que des présidents, directeurs généraux, et des membres de conseils d'administration des départements et organismes opérant sous le ministère de tutelle dont la Central Water Authority, le Central Electricity Board, la Water Resources Unit, la Radiation Protection Authority, la Mauritius Renewable Agency, et l'Utility Regulatory Authority.

Le nouveau Code de gouvernance d'entreprise

Le nouveau Code de gouvernance d'entreprise pour Maurice a été lancé le 13 février 2017. Le Code comprend un ensemble de principes et de directives visant à améliorer et guider les pratiques de gouvernance des organisations à Maurice. Il fait partie d'un ensemble plus vaste de lois, de règles, de règlements, de principes et de meilleures pratiques existants qui comprennent les lois de Maurice (par exemple, la Companies Act, 2001), les règlements, les règles de cotation en bourse, les normes, lignes directrices et codes de bonnes pratiques, et les documents officiels au sein d'une organisation (par exemple, chartes du conseil d'administration).

En utilisant une méthodologie 'apply and explain', le Code vise à encourager une gouvernance d'entreprise de haute qualité avec une flexibilité intégrée qui permet aux organisations d'adapter leurs pratiques à leur situation particulière. Il souligne la nécessité pour les conseils d'administration de se concentrer sur l'exécution efficace de leurs tâches principales.

Le Code vise à faire progresser les réformes de la gouvernance d'entreprise dans les secteurs public et privé à Maurice en créant un cadre de gouvernance d'entreprise pour les chefs d'entreprise. L'objectif est d'encourager le changement parmi la communauté des affaires mauricienne en mettant l'accent sur l'amélioration de l'efficacité des pratiques de gouvernance. Le Code a ainsi pour but d'assurer une flexibilité maximale en mettant l'accent sur les principes plutôt que sur les règlements et règles obligatoires.

Huit principes de gouvernance d'entreprise ont été conçus pour être applicables à toutes les organisations couvertes par le Code. Elles sont : structure de gouvernance ; structure du conseil et de ses comités ; procédures pour la nomination des directeurs ; les devoirs et la rémunération du directeur exécutif ; la gestion du risque, la gouvernance et le contrôle interne ; le reportage avec intégrité ; l'audit ; et les liens avec les parties prenantes.

Le Mauritius Institute of Directors

Le MIoD, mis sur pied en 2007, regroupe près de 1 300 membres notamment des professionnels issus de divers secteurs de l'économie qui ont ainsi accès à des facilités de formation, de networking et des ressources relatives à la mise en pratique de la bonne gouvernance dans leurs entreprises. L'adhésion au MIoD s'adresse aux directeurs, aux hauts cadres, aux entrepreneurs, mais aussi à ceux qui aspirent à devenir directeurs à l'avenir et aux jeunes professionnels qui s'intéressent à la bonne gouvernance d'entreprise.